Антиоксидант, обнаруженный в трех продуктах, активирует "ген долголетия"

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Долголетие определяется рядом факторов, но ни один из них не является более важным, чем образ жизни и генетика.Бесспорно доказано, что природные источники астаксантина наиболее эффективны для здоровья. Одним из многих преимуществ антиоксиданта является его роль в профилактике и лечении хронических заболеваний. В последние годы исследования показали, что он также может играть роль в продлении жизни.В новом исследовании оценивались преимущества астаксантина из трех разных источников.Авторы рассмотрели естественную форму антиоксиданта, которая представляет собой микроводоросли, повсеместно растущие в пресной воде, синтетическую версию и версию, подвергшуюся генетическим манипуляциям.Согласно результатам исследования, натуральная форма продемонстрировала в 14-90 раз большую антиоксидантную активность, чем синтетическая версия. Естественными источниками астаксантина являются дрожжи и водоросли, но микроорганизмы также присутствуют в некоторых видах рыб.«Креветки, крабы и лосось могут служить диетическими источниками астаксантина. Лосось, выловленный в дикой природе, является хорошим источником астаксантина. Чтобы получить 3,6 мг астаксантина, нужно съедать 165 граммов лосося в день», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.Как астаксантин влияет на продолжительность жизни?Астаксантин «активировал» ген FOXO3 у мышей."Согласно полученным данным, экспрессия гена долголетия в ткани сердца увеличилась до 90 процентов".В экспериментальном исследовании грызунов кормили либо обычной пищей, либо пищей, содержащей низкую или высокую дозу астаксантина, в течение двух недель. За вмешательством последовал анализ уровней экспрессии FOXO3 в головном мозге, скелетных мышцах, крови и тканях сердца.«У животных, которых кормили большим количеством соединения астаксантина, наблюдалось значительное увеличение активации гена FOXO3 в их сердечной ткани».Они добавили, что аналогичная, но немного более скромная активация наблюдалась и в крови.Проще говоря, FOXO3 — главный регулятор, увеличивающий выработку генов, борющихся с признаками старения. В частности, он включает в себя выработку генов, которые борются со старением клеток, например, с повреждением ДНК, белков, липидов и потерей функции стволовых клеток.