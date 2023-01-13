Врач предупредила о слепоте из-за распространенных вредных привычек
С возрастом зрение становится хуже у большинства людей, но некоторые факторы могут ускорить этот процесс, утверждает офтальмолог. Неправильный образ жизни приводит к развитию катаракты.
По словам Дгебуадзе, избавиться от катаракты и вернуть зрение можно с помощью бескровной операции — факоэмульсификации, которую проводят под местной анестезией.
«Врач делает надрез длиной два миллиметра, который не требует наложения швов. Мутный хрусталик удаляют, а на его место имплантируют искусственную линзу», — объяснила она.
Операцию необходимо делать вовремя, иначе катаракта уплотнится, и потребуется более сложная процедура. Также катаракта может привести к более серьезным и необратимым заболеваниям, таким как факогенная глаукома. Чтобы выявить возрастные изменения и вылечить их наиболее простым способом, врач рекомендовала людям старше 40 лет регулярно проверять зрение.
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