Постоянно мёрзнут руки и ноги? Рассказываем, как их наконец согреть

Руки и ноги, которые всё время остаются холодными, могут быть сигналом серьёзных заболеваний.Какая бы погода ни была за окном, ваши руки и ноги всегда холодные? И если летом это может быть преимуществом, то зимой мерзнущие пальцы или стопы все время хочется согреть. Мы расскажем, что сделать, чтобы не мерзнуть не так сильно, а также как понять, что пора идти к врачу.Почему мёрзнут руки и ноги?Наше тело хорошо знает, какие органы стоит сохранять в первую очередь, и потому приоритет в снабжении кровью и кислородом отдает мозгу и сердцу, а вот питание конечностей идет по остаточному принципу. И если у вас замерзли руки или ноги, это говорит о том, что в данный момент все силы организма брошены на поддержание работоспособности сердца.Как согреться?Ешьте полезные для сердца продуктыСамый лучший способ решить проблему – это бороться с ее источником. В данному случае – попробовать улучшить кровообращение и питание сердца. Для этого стоит постараться почаще есть полезные для сердца продукты: как жирную рыбу, орехи, оливковое масло, фрукты и овощи, лосось, бананы, темный шоколад и брюссельскую капусту.Спите в носкахВо-первых, это улучшит наш сон (сомнологи рекомендуют спать в прохладной комнате, но в теплых носках), во-вторых – наш секс (недавнее исследование подтвердило, что женщины, которые занимались любовью в теплых носках, в итоге чаще получали оргазм). Наконец, в-третьих, теплые мягкие носочки согреют ноги, помогут расслабиться и лучше заснуть.Ешьте больше специйКуркума, имбирь, перец и другие специи повышают температуру тела и улучшают кровообращение – и согревают нас не хуже перчаток или носков.Пейте горячие напиткиДаже если вы не замерзли, чашка горячего чая, кофе или имбирного отвара поможет поднять температуру тела, а также более равномерно распределить тепло. Кроме того, просто удерживая чашку с горячим напитком мы дополнительно согреваем руки и улучшаем кровообращение.Занимайтесь спортомРегулярные физические упражнения не только помогают нам разогнать кровь, так сказать, здесь и сейчас, но и способствуют общему улучшению кровообращения. Так что если холодные руки и ноги – ваша привычная проблема, возможно, самое время всерьез заняться физкультурой.Когда пора показаться врачу?В некоторых случаях постоянно мерзнущие руки и ноги могут свидетельствовать о развивающихся опасных заболеваниях: например, о волчанке, склеродермии, болезни периферических артерий, нарушениях работы щитовидной железы. Стоит обратиться к врачу, если в дополнение к холодным рукам и ногам вы часто отмечаете у себя повышенную усталость, выпадения волос, запоры, отеки конечностей, ломкость или утолщение волос.