Активный отдых – лучшая профилактика инфекционных заболеваний

Занимаясь спортом или туризмом, вы не только тренируете тело, но и даете выход эмоциям, наполняете зарядом хорошей энергии душу. Кроме того, активный отдых – отличная профилактика инфекционных и простудных заболеваний, в том числе и аденовирусной инфекции.При этом стоит отметить, что любой вид активного отдыха приносит пользу и дарит радость, возвращает к жизни, главное, чтобы все шло от сердца.Если касаться здоровья, то ученые рекомендуют заниматься горными, беговыми лыжами, велосипедом, бегом. Эти виды отдыха укрепляют сердечно-сосудистую систему, органы дыхания и повышают эмоциональный настрой, тренируют мышцы тела, снимают стрессы и напряжения, успокаивают нервную систему.Летом желательны походы выходного дня, рыбалка и вылазки в лес за грибами. Чистый воздух, тишина и природа лечат лучше самых лучших лекарств.Определитесь, что вам нравится, найдите клуб по интересам. Поищите среди друзей и знакомых единомышленников. Всегда найдутся люди, которые мечтают о том же. Или можете просто начать заниматься тем, о чем всегда мечтали - купите велосипед, лыжи или кроссовки для бега, возьмите в прокат…Многие отдыхающие выбирают велосипеды, ролики, футбол или баскетбол. Другим нравятся пешие походы или скалолазание, плавание или полеты на дельтаплане. Вид активного отдыха, который вы изберете, целиком зависит от ваших возможностей, окружающей действительности, состояния здоровья, а также - детских мечтаний.Пользу активного отдыха для здоровья трудно переоценить. Благодаря тому, что видов активного отдыха насчитывается достаточно много, можно избрать для себя то направление, которое нужно именно вам. Например, людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, необходимо много ходить. Тут можно начать с регулярных прогулок и закончить пешими походами в горах.Что может дать активный отдых?Планируя свой отпуск или просто выходные, мы обязательно хотим получить массу удовольствия, положительные эмоции, новые впечатления.Активный отдых предоставляет все возможности для заряда позитивом на длительное время. Это посещение новых мест. Не обязательно покупать путевку за границу, можно просто отправиться в поход по окрестной местности и увидеть удивительные места. Проведенная ночь в палатке, будет вспоминаться еще долго, приготовленный ужин на костре, покажется самым вкусным лакомством.Активный отдых приносит неоспоримую пользу для организма. Физическая нагрузка, свежий воздух, смена обстановки, соприкосновение с природой благотворно влияют не только на тело физическое, но и на психику, что немало важно.Погружение с аквалангом на дно откроет невиданный мир очарования, закалит тело и дух, приведет в тонус мышечные ткани. После активного отдыха восстанавливается здоровый сон, нормализуется артериальное давление, приходит в норму пищеварение. Стоит только заставить себя двигаться, а дальше, бурлящий адреналин в крови не даст возможность остановиться.Один из самых популярных способов активно отдохнуть в холодное время года – катание на коньках. Катание на коньках не только приведет тело в тонус, но и поможет расслабиться, отвлечься. Доказано, что этот вид спорта помогает «разбудить» в организме гормоны счастья – эндорфины. Легкая музыка и общение с друзьями на катке помогут снять стрессы рабочего дня.Нельзя не вспомнить и про катание на лыжах – еще один вид активного зимнего отдыха, который полезен не только для здоровья, но и для души. Выехать из душного города в лес, прокатиться по накатанной лыжне, вдыхая свежий морозный воздух – что может быть лучше? Кроме этого, в ходе таких прогулок на лыжах организм освобождается от шлаков и токсинов, укрепляется нервная система и иммунитет. Стоит отметить, что оба эти вида спорта не требуют специальной подготовки и доступны даже начинающим любителям активного отдыха.Если же вы хотите научиться чему-нибудь новому, еще более разнообразить свой зимний досуг - усложните обычные прогулки по лесу на лыжах и освойте горнолыжный спуск. Или же встаньте на «доску» - сноуборд. Катание на сноуборде отлично развивает вестибулярный аппарат и прорабатывает практически все мышцы тела. Собираясь освоить новый вид спорта, обязательно возьмите несколько уроков у инструктора или прибегните к помощи более опытных друзей.Главное при освоении новых техник – соблюдение правил безопасности. Не торопитесь как можно быстрее получить новые навыки, это поможет вам избежать травм. Помните, что вы вышли зимой на улицу для того, чтобы поднять себе настроение и укрепить иммунитет.