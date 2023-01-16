Медик рассказала о пользе чая с чабрецом в сезон инфекций

По словам диетолога Светланы Корнеевой, употребление чая с чабрецом способствует повышению жизненной энергии.Медик рассказала в интервью, что еще в советские времена чабрец (тимьян) применялся в сезон инфекций как средство от кашля и болей в горле.«Свежий и высушенный чабрец, как собранный собственноручно, так и покупной, а также эфирные масла на его основе имеют выраженный антибактериальный эффект», - отметила Корнеева.Беседуя с изданием «Подмосковье сегодня», специалист добавила, что прием напитка на основе чабреца помогает организму бороться с воспалением, поддерживает работу печени, кишечника. Другим плюсом чая с чабрецом является его способность позитивно влиять на психоэмоциональное состояние.«Чай с чабрецом помогает бороться со стрессом и напряжением, повышает жизненную энергию», – сказала диетолог Корнеева.Специалист констатировала, что чабрец совместим с черным и зеленым чаем, а также может сочетаться в смешанных составах с другими растениями, такими как мята, смородина, малина, ромашка, шиповник. В то же время медик подчеркнула: подобные настои должны завариваться с выдерживанием правильных дозировок. Кроме того, прием растительных средств следует всегда заблаговременно оговаривать с врачом.