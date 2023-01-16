Первая помощь при обморожении: что можно и чего нельзя

Нарушение этих правил может стоить пальцев, а то и кончика носа.Медики называют обморожение травмой, вызванной холодом. Механизм тут простой. Когда понижается температура окружающей среды, наше тело резко сужает наружные кровеносные сосуды. Это приостанавливает кровоток в коже и под ней и помогает не допустить утечки тепла, которое необходимо для нормального функционирования внутренних органов.Если не очень холодно или вы на морозе недолго, ничего опасного не происходит. В противном случае нарушение кровообращения может стать более глубоким и привести к тяжёлым, зачастую необратимым последствиям.В очень холодную (?15 °С и ниже) и ветреную погоду обморожение может наступить всего за 5 минутКак распознать обморожениеМягкая формаДаже на начальной стадии симптомы обморожения вполне очевидны:Пострадавшие участки — как правило, это кисти рук, пальцы ног, нос, щёки, уши — становятся холодными, их как будто покалывают мельчайшие иголочки.Кожа отчасти теряет чувствительность, немеет.Часть тела может побелеть, а затем покраснеть.Мышцы, суставы деревенеют, исчезает точность и лёгкость движений.Этот этап безопасен. Проблема лишь в том, что из-за потери чувствительности кожи вы можете не осознавать, что обморожение нарастает. И вот тут уже есть риск получить серьёзные травмы.Поверхностное обморожениеПокрасневшая было кожа снова бледнеет, становится твёрдой и восковой. Но при этом вы можете почувствовать внезапное тепло в только что, казалось бы, одеревеневших пальцах, ушах, носу или щеках… Это нехороший признак. Организм понимает, что наружные ткани в серьёзной опасности, и в отчаянной попытке спасти их расширяет периферические сосуды, обеспечивая резкий прилив тёплой крови.Если на этом этапе вернуться в тепло, обмороженная кожа начнёт оттаивать и, возможно, её цвет станет неравномерным — это нормально. Также вы можете обнаружить сильное покраснение, жжение или отёк, а через 12–36 часов после холодовой травмы — шелушение или появление небольших наполненных жидкостью пузырей.Глубокое обморожениеЕсли вовремя не сбежать от холода, организм потеряет надежду согреть внешние слои кожи и вновь закроет периферические сосуды, чтобы сберечь тепло внутри. И вот это уже действительно опасно.Кожа будет становиться всё более восковой, а мышцы и суставы продолжат деревенеть. На морозе эти изменения практически безболезненны. Но обморожение проникает глубоко, нарушение кровообращения приводит к отмиранию тканей. И при возвращении в тепло ситуация может стать критической: появятся боль и отёк.Через считаные часы на коже вырастут большие болезненные волдыри, а ткани под ними почернеют и затвердеют. Это означает, что поражённая холодом часть тела отмерла.Восстановить её, к сожалению, практически невозможно — разве что с помощью протезирования.Как оказывать первую помощь при начальном обмороженииПри мягкой форме обморожения достаточно просто вернуться в тепло и согреться — например, выпить горячий чай. Учтите: согревание должно быть постепенным. Не надо засовывать пострадавшие пальцы в горячую воду — резкий перепад температур может навредить сосудам.Согрелись? Можно опять возвращаться к снегу и морозцу.Если до тепла далеко, постарайтесь не дать организму понять, что вы замерзаете и внутренним органам что-то угрожает. Для этого сохраняйте максимальную подвижность: быстро идите, а то и бегите к дому или активно прыгайте на месте, бейте в ладоши, похлопывайте по носу, щекам и ушам.Как оказывать первую помощь при поверхностном или глубоком обмороженииЕсли дело дошло до поверхностного или глубокого обморожения, схема действий меняется.Нельзя:Растирать и массировать пострадавшие участки. Спазмированные сосуды становятся ломкими, и велик риск их повредить, что приведёт к образованию синяков и ухудшит ситуацию. На подкожное кровотечение организм отреагирует сужением сосудов, залегающих более глубоко.Резко согревать. Это опять же плохо повлияет на спазмированные сосуды. Если хотите ускорить согревание, можно для начала опустить руки или ноги в воду комнатной температуры: после мороза она и так покажется вам довольно тёплой.Употреблять спиртное. Алкоголь расширяет периферические сосуды. В результате за счёт прилива крови к коже вам временно становится теплее, но организм усиленно теряет тепло — возможно переохлаждение. Кроме того, как только действие спирта уменьшится, тело постарается перекрыть потери тепла, «схлопнув» как можно большее количество периферических кровеносных сосудов, что усугубит симптомы обморожения.Игнорировать. Поражения кожи и даже подкожных тканей при обморожении могут быть необратимы. Поэтому крайне важно вовремя принимать меры.Нужно:Немедленно вернуться в тепло!Отслеживать состояние и, если отёк тканей длится дольше нескольких часов, а на коже появляются волдыри или заполненные жидкостью пузырьки, проконсультироваться с врачом. Ни в коем случае не прокалывайте пузырьки самостоятельно: рискуете занести инфекцию. Это должен делать специалист (естественно, если будет такая необходимость).Как можно быстрее обратиться к терапевту или в травмпункт, если вы заметили почернение кожи.Принять ибупрофен или другое обезболивающее, если неприятные ощущения при «оттаивании» кажутся слишком сильными.Если замёрзшему человеку стало плохо, он не подаёт признаков жизни или потемнение тканей заметно, немедленно вызвать скорую.Как не допустить обмороженияЭтот пункт может показаться излишним, но всё же напомним правила безопасности.Следите за прогнозом погоды и старайтесь не гулять подолгу, если температура падает ниже ?15 °С. Опасными могут быть и не столь низкие значения, если они сопровождаются повышенной влажностью и ветром.Одевайтесь по погоде. Идеально — использовать принцип многослойности. В морозные дни надевайте на себя три слоя одежды: тонкий нижний, отводящий излишнюю влагу и не выпускающий тепло (термобельё), плотный дышащий средний (лучше всего работает флис) и тёплый верхний (утеплённую куртку или пуховик с ветро- и влагонепроницаемыми свойствами).Используйте защитную косметику — так называемые колд-кремы. Они создают на подверженных холоду участках кожи тонкий жирный слой, который помогает удерживать тепло и влагу.Не пейте спиртное на улице! Пьяному по колено не только море, но и холода. Вы рискуете не заметить опасные симптомы обморожения и переохлаждения. В зависимости от степени последнее чревато разными последствиями: от снижения иммунитета и риска заболеть до проблем с сердечно-сосудистой системой и прочими внутренними органами.Особенно осторожными надо быть пожилым людям и тем, кто страдает теми или иными нарушениями кровообращения (например, диабетикам). Также обморожение может наступить быстрее у маленьких детей и людей с низким процентом жира в организме.Учитесь распознавать и вовремя реагировать на симптомы обморожения. Это поможет сохранить здоровье и вам, и окружающим вас людям.