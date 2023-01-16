Необычную причину онкологии раскрыли ученые

Специалистами Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН экспериментально доказано влияние негативных эмоций на развитие онкологических заболеваний.В материале РИА Новости анализируются последние научные данные, подтверждающие эту взаимосвязь. То, что стрессы изматывают организм и провоцируют различные недуги, давно подмечено человеческим опытом. Но доказать это влияние экспериментально, да еще и проследить механизм воздействия негативных эмоций на процессы зарождения злокачественных новообразований удалось впервые.Здоровая иммунная система, как правило, справляется со сбоями в организме, что способны провоцировать рак. Но когда и по иммунитету нанесены удары, то задача становится все сложнее. Многие факторы риска давно известны: плохая экология, огрехи в питании, инфекции, вредные привычки.О влиянии стресса тоже было подмечено давно. Он провоцирует воспалительные процессы в организме, одним из последствий которых может быть онкология. Исследования показали, что хронический стресс меняет метаболизм, сокращает длину теломер, способствует росту уровня адреналина, норадреналина и кортизола.А эти гормоны стресса, по цепочке, воздействуют на циклооксигеназу-2 — тот фермент, что и провоцирует воспаления. Так пробуждаются опухолевые клетки. Понятно, что не всегда и не у всех. В принципе, стресс — это нормальная защитная реакция организма на внешние воздействия. Но когда он становится постоянно действующим, изматывающим, то страдают все системы и органы.В группе риска, поясняют ученые, люди с трудным детством, поскольку у них чаще отмечаются синдромы хронической усталости и проблемы со щитовидной железой. А это — сбои иммунной системы.Институт цитологии и генетики СО РАН несколько лет на мышах исследует связь между стрессом и рисками развития онкологических заболеваний. Такая связь подтверждается. Последние эксперименты показали, что развитие патологии идет на по цепочке генетического переноса информации с ДНК на РНК.Интересно, что возвращение спокойствия, доброжелательной атмосферы вокруг помогает в выздоровлении не меньше, чем лекарства. В дальнейшем ученые планируют эти теоретические выводы применять на практике выработки лекарств нового поколения.