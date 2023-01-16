Особенно полезными для сердца являются нешлифованные крупы

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По словам врача-кардиолога и диетолога Светланы Павличенко, употребление нешлифованных круп в оболочке укрепляет сердце.Медик Павличенко рассказала, что в крупах, не подвергающихся агрессивной обработке и шлифовке, сохраняются насыщенная антиоксидантами и магнием оболочка, а также зародыш, являющийся богатым источником витамина Е, витаминов группы В, фитохимических веществ.«Оболочка и зародыш – части зерна, необходимые для правильного обмена веществ, имеют антиоксидантные свойства, защищающие сердце и сосуды от разрушительного действия свободных радикалов», – объяснила кардиологДругая особенность, делающая полезными для сердца нешлифованные крупы, заключается в их свойстве снижать уровень «плохого» холестерина и других жиров (триглицеридов) в крови.«Две и более порций цельнозерновых продуктов в день снижают шанс перенести инфаркт или умереть от сердечных заболеваний на 30% в течение 10-летнего периода», - сказала Павличенко.Также специалист назвала особенно эффективные для укрепления сердечного здоровья крупы.Ячневая крупа.Булгур.Киноа.Овес или хлопья длительной готовки.Зеленая гречка.Нешлифованный бурый рис.В свою очередь, белый шлифованный рис, манка, хлопья для быстрого заваривания кипятком должны присутствовать в рационе по минимуму или исключаться совсем. Такие продукты содержат слишком мало клетчатки (пищевых волокон), которая необходима для «очищения» сосудов от жиров. Ежедневно для здоровья пищевые волокна должны употребляться в количестве 30-45 граммов.