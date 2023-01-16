Особенно полезными для сердца являются нешлифованные крупы
Медик Павличенко рассказала, что в крупах, не подвергающихся агрессивной обработке и шлифовке, сохраняются насыщенная антиоксидантами и магнием оболочка, а также зародыш, являющийся богатым источником витамина Е, витаминов группы В, фитохимических веществ.
«Оболочка и зародыш – части зерна, необходимые для правильного обмена веществ, имеют антиоксидантные свойства, защищающие сердце и сосуды от разрушительного действия свободных радикалов», – объяснила кардиолог
Другая особенность, делающая полезными для сердца нешлифованные крупы, заключается в их свойстве снижать уровень «плохого» холестерина и других жиров (триглицеридов) в крови.
«Две и более порций цельнозерновых продуктов в день снижают шанс перенести инфаркт или умереть от сердечных заболеваний на 30% в течение 10-летнего периода», - сказала Павличенко.
Также специалист назвала особенно эффективные для укрепления сердечного здоровья крупы.
Ячневая крупа.
Булгур.
Киноа.
Овес или хлопья длительной готовки.
Зеленая гречка.
Нешлифованный бурый рис.
В свою очередь, белый шлифованный рис, манка, хлопья для быстрого заваривания кипятком должны присутствовать в рационе по минимуму или исключаться совсем. Такие продукты содержат слишком мало клетчатки (пищевых волокон), которая необходима для «очищения» сосудов от жиров. Ежедневно для здоровья пищевые волокна должны употребляться в количестве 30-45 граммов.
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