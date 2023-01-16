Названы пищевые привычки, замедляющие старение мозга

С возрастом мозг меняется и могут стать заметны изменения в когнитивных способностях. А это, в свою очередь, может стать причиной для беспокойства в отношении деменции и болезни Альцгеймера.Но также можно немало встретить людей, которые в возрасте 90 лет не испытывают проблем с памятью. Безусловно, генетика имеет к этому отношение, но дополнительные исследования показывают, что и диета тоже имеет к этому какое-то отношение. Старение мозга потенциально можно регулировать в зависимости от того, как мы едим*.Хотя сегодня как такового лекарства от деменции нет, в настоящее время есть много исследований, которые указывают на то, что пища может играть важную роль в предотвращении или замедлении снижения когнитивных функций, отмечают специалисты. Выбор еды определенно может помочь сохранить наши воспоминания и очистить разум от мозгового тумана, который иногда нарушает ясность нашей жизни.Так, рацион с высоким содержанием жиров и сахаров может негативно повлиять на часть мозга, наиболее участвующую в формировании реляционных воспоминаний. С другой стороны, правильные продукты могут защитить память.И к таким ключевым привычкам в еде, которые могут замедлить старение мозга, можно отнести внимательное отношение к выбору еды. Так, хорошие результаты показывает сочетание средиземноморской диеты и диеты, предназначенной для снижения кровяного давления, которое характеризуется низким содержанием насыщенных жиров и высоким содержанием полезных масел.Очень полезна любая зелень, которая содержит целый ряд самых разных питательных веществ. Сюда же относится так называемая микрозелень, то есть овощная зелень, которую собирают сразу после прорастания. Крайне важно ежедневно есть овощи, выбор которых весьма широк. Пристальное внимание следует уделить также ягодам, в частности, чернике, и орехам, особенно миндалю, фундуку и арахису.Нужно потреблять больше продуктов с высоким содержанием омеги-3. Лучшими источниками омега-3 являются жирная холодноводная рыба, такая как лосось, скумбрия, тунец, сельдь и сардины. Также омега-3 содержится в яйцах, семенах льня и чиа и других продуктах.Также достаточно высокие показатели в плане профилактики старения мозга показали приправы. Куркума, перец, корица, шафран, розмарин, имбирь и другие специи обязательно должны входить в рацион.