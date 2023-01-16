Пять главных признаков сердечной недостаточности
Сердечная недостаточность у человека возникает, когда сердце у него становится слишком слабым, чтобы перекачивать кровь. Способствовать этому могут такие факторы, как курение, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, употребление алкоголя или наркотиков. Также риск развития сердечной недостаточности выше у пожилых.
Вот на какие признаки вам нужно обратить внимание, если вы подозреваете наличие у себя или у близкого сердечной недостаточности.
Одышка. Вы можете её ощущать во время физической активности, когда просто лежите или даже когда спите. И вам должно стать лучше, если вы сядете. В худшем случае вы столкнётесь с беспокойством, одышкой или кашлем с кровью либо со слизью розоватого цвета.
Отёки на ногах и на ступнях. Это один из признаков накопления жидкости из-за сердечной недостаточности. Отчасти также подобный отёк возникает, когда почки не могут выводить из организма воду и натрий. Это может привести и к вздутию живота.
Учащённый пульс или боль в груди. Учащённое сердцебиение связано с тем, то организм подобным образом пытается компенсировать неспособность сердца перекачивать необходимое количество крови. В результате у человека возникает боль в груди, нерегулярный сердечный ритм, также он может упасть в обморок.
Усталость. Слабость и усталость при сердечной недостаточности объясняются тем, что организм человека перенаправляет кровь от мышц и других органов к мозгу и сердцу. Кроме того, человек может при такой болезни плохо концентрироваться на чём-то, быть менее бдительным.
Тошнота. Человек может ощущать тошноту либо вообще не хотеть есть. Некоторые люди могут почувствовать тошноту или сытость, даже если съели очень мало.
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