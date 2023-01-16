Три предупреждающих признака того, что боль в ногах вызвана накоплением холестерина

Высокий уровень холестерина в крови создает идеальную почву для серьезных проблем со здоровьем, начиная от болезней сердца и заканчивая инсультами. Крайне важно обращать внимание на три предупреждающих знака.Оставляя высокий уровень холестерина на произвол судьбы, вы провоцируете образование бляшек в ваших артериях, предупреждают медики. Это неприятный "коктейль" из жировых веществ, продуктов жизнедеятельности клеток, кальция, фибрина, а также холестерина.Как только в ваши артерии попадает слишком много этой опасной смеси, они становятся узкими и твердыми. Это создает далеко не идеальные условия для кровотока, вызывая “первый” симптом.Недостаток притока крови к ногам иногда может вызвать заболевание периферических артерий, или сокращенно PAD, сообщает клиника Кливленда. Первым симптомом, вызываемым PAD, является хромота, которая происходит из-за мышечной боли, которую можно идентифицировать по трем характерным признакам.1. Тупая и ноющая боль2. Боль возникает вместе с активностью3. Чем больше усилий вы прилагаете, тем сильнее будет ощущаться боль.Как только вы остановитесь, чтобы отдохнуть, боль должна прекратиться в течение нескольких минут или даже меньше.Еще одним ключевым признаком хромоты является то, что она влияет только на мышцы, то есть не вызывает боли в суставах и костях.Если боль возникает в одном или нескольких суставах или длится в течение нескольких минут после того, как вы остановились отдохнуть, более вероятно, что это не перемежающаяся хромота, отмечают специалисты из клиники Кливленда.Помимо боли в ногах, PAD может вызвать другие симптомы, в том числе:Жгучая или ноющая боль в ступнях и пальцах ног во время отдыха, особенно ночью в положении лежа.Холодная кожа на ногахПокраснение или другие изменения цвета кожиБолее частые инфекцииЯзвы на пальцах ног и ступнях, которые не заживают.