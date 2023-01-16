Вся правда о статинах: кардиолог Крулев рассказал, не опасно ли снижать ими холестерин

Если холестерин повышен, — врачи рекомендуют его снижать, причем наряду с коррекцией образа жизни нередко назначают статины. Но в Интернете вокруг этих препаратов разгорелись нешуточные споры. Опасны ли они?Статины — одни из самых удивительных лекарственных средств. С одной стороны, они изучены вдоль и поперек, проведено огромное количество научных исследований, подтверждающих их эффективность и безопасность для лечения людей, страдающих атеросклерозом.С другой стороны, врачи, назначающие статины, сталкиваются с упорным нежеланием пациентов принимать эти препараты. Почему статинов так боятся, какие заблуждения с ними связаны? С этими вопросами «Доктор Питер» обратился к кардиологу Константину Крулеву, практикующему врачу, сотруднику Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.Атеросклероз — болезнь цивилизацииПрежде чем говорить о механизме действия статинов, давайте разберемся вкратце, что такое атеросклероз. Этот процесс поражает сосуды, как правило, пожилых людей, но может начаться уже в относительно молодом возрасте. В изначально здоровом сосуде появляется и медленно растет холестериновая бляшка. Она существует годами и может не вызывать никаких симптомов, даже если перекрывает сосуд на 75 %.Но однажды под воздействием пусковых моментов, например, повышенного артериального давления, бляшка трескается. К трещине быстро присоединяется кровяной сгусток — тромб. Тромбоз ведет к прекращению кровотока по сосуду и проявляется определенными симптомами — болью в сердце, если «закрылся» сосуд, питающий сердечную мышцу, или параличом, если этот процесс произошел в ветвях сонной артерии, питающей головной мозг.О механизмах, которыми статины противостоят атеросклерозуГлавный, но не единственный эффект статинов — снижение концентрации «плохого» холестерина, главного компонента атеросклеротической бляшки. Этим мы добиваемся,во-первых, снижения риска образования новых бляшек;во-вторых, замедления роста уже имеющихся.Более того, атеросклеротические бляшки меняют свою структуру, как выражаются кардиологи, идет процесс «подсушивания» бляшки. Из рыхлой, нестабильной структуры, готовой в любой момент треснуть и вызвать опасное для жизни состояние, бляшка становится плотной, а значит, безопасной. Из нее «уходит» жидкое ядро, а оболочка становится более прочной и гладкой, что резко уменьшает риск сосудистой катастрофы.Почему этих препаратов боятсяЕсть несколько причин. Во-первых, эффект статинов недостаточно очевиден. Мы привыкли, что, например, при назначении препаратов, снижающих давление, оно приходит в норму, и это можно наблюдать, хотя бы с помощью ежедневного его измерения. К тому же нормализация давления может сопровождаться улучшением самочувствия.То же самое относится и к противовоспалительным и обезболивающим средствам — эффект от них проявляется настолько ярко, что спорить с этим просто невозможно.А статины? Человек принимает их годами, и… ничего не происходит. Ни инсульта, ни инфаркта. Эти препараты влияют именно на прогноз, но не на самочувствие. Непросто осознать, что отсутствие событий — это и есть результат действия препарата. Тем не менее, это именно так.А вдруг будут побочные эффекты?Иногда статины вызывают поражения печени, что проявляется повышением концентрации трансаминаз (АЛТ и АСТ) крови, а также в некоторых случаях их прием вызывает мышечные боли. Статистика утверждает, что непереносимость статинов регистрируется примерно в 5 % случаев, то есть, каждый 20-й пациент не может принимать препараты этой группы. Личный опыт доктора показывает, что таких людей немного меньше.При выявлении побочных эффектов обычно помогает существенное уменьшение дозы препаратов, переход на редкий прием, например, три раза в неделю. Если все-таки прием статинов невозможен, приходится назначать препараты других групп. Сейчас существуют лекарства, позволяющие другим способом снижать уровень холестерина, это так называемые ингибиторы PCSK9.Вредит пропагандаТретья причина — сейчас в некоторых средствах массовой информации идет пропаганда отказа от статинов. Искусственно подогревается настороженное отношение к этим препаратам, подчеркиваются риски их приема и замалчивается польза от них. Цели этого непонятны, но, скорее всего, они далеки от благородных.Как понять, что человеку показан прием статиновДля вторичной профилактики (если уже были сосудистые катастрофы — инфаркт или инсульт) статины необходимы практически всем, какие бы значения холестерина крови у вас ни были. Норма холестерина для перенесшего сосудистую катастрофу человека очень невелика, и без лекарств недостижима.Чтобы узнать, нужны ли статины людям, которые не переносили инфаркт или инсульт, существуют таблицы для определения риска. Сейчас входит в практику таблица SCORE 2. Она существует и в виде электронного калькулятора.Достаточно ввести в этот калькулятор свой возраст, общий холестерин и уровень систолического давления, чтобы рассчитать сосудистый риск на ближайшие 10 лет. Для курящих и некурящих таблицы разные — риск курящего человека существенно выше. Но, конечно, назначаются препараты только врачом.Один из факторов, важных для принятия решения о приеме этих препаратов, — наличие бляшек в сосудах шеи и нижних конечностей. Сделав дуплексное сканирование этих сосудов, можно узнать, присутствуют ли в них бляшки. Их наличие — весомый довод в пользу начала лечения. Это исследование можно сделать практически в любой поликлинике или диагностическом центре.