Популярный алкогольный напиток связан с псориазом у женщин — достаточно двух раз в неделю

Выпивая всего две порции алкоголя в неделю, вы значительно повышаете вероятность развития псориаза.— У женщин употребление более двух-трех алкогольных напитков в неделю в значительной степени связано с развитием псориаза, риск которого в основном связан с употреблением пива. Псориаз — иммуноопосредованное заболевание, которое включает в себя воспаление эпидермиса. Обычно клетки кожи отслаиваются и заменяются в течение 27 дней. При псориатической коже их жизненный цикл длится всего четыре дня, — рассказал Express.co.uk доктор Ширин Кассам, гематолог-консультант и основатель компании Plant Based Health Professionals.Наиболее распространенная форма псориаза, известная как вульгарный псориаз, составляет 80 процентов случаев. Для него характерно симметрично расположенные, красноватые кожные бляшки и серебристые чешуйки.Назначенное лечение может быть неэффективным, если человек употребляет алкоголь, даже весьма умеренно, подчеркнул врач.Псориаз часто связан со многими сопутствующими заболеваниями. Речь идет об ожирении, метаболическом синдроме, диабете и сердечно-сосудистых заболеваниях.— Эмоциональный стресс также может ухудшить симптомы, хотя вспышка может произойти на месяц позже, чем когда был испытан стресс, — отметил медик.Как уменьшить воспалениеИсследования показали, что низкокалорийная, растительная и средиземноморская диеты привели к улучшению симптомов у пациентов с псориазом.— Конечные продукты расширенного гликирования (AGEs), содержащиеся в основном в продуктах животного происхождения (но также в жареной и приготовленной на гриле пище и продуктах с высокой степенью обработки), сильно способствуют воспалению и окислительному стрессу, — рассказал специалист.Максимально ограничьте употребление алкоголя; по возможности исключите его, указал он.Как понять что у человека псориаз? Первые признаки:Выпуклые красные пятна с серебристыми или белыми чешуйкамиДеформация ногтей и их расслаиваниеШелушение отмерших клеток кожиПоявление трещин на кожеОбразование волдырей на ступнях и ладоняхПятна могут могут располагаться на любом участке тела вплоть до слизистых оболочек. Но чаще всего они появляются на внутренних поверхностях рук и ног, на пояснице и волосистой части головы.