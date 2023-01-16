Дело не в цифрах на весах: 5 верных признаков, что вам точно пора худеть
Всем желающим похудеть врачи твердят: не нужно ориентироваться только на весы. Зачастую бывает, что мы держим в голове какой-то «идеальный» вес. И не успокаиваемся, пока не увидим ту самую заветную цифру. Но весить 60 килограммов при росте 165 см и при росте 180 см — это совершенно разные вещи. Также надо учитывать возраст, наличие хронических заболеваний, образ жизни и физические нагрузки. Например, если вы начали регулярно заниматься в спортзале, то вес может стать больше. И это нормально! Мышцы тяжелее жира, поэтому приседать со штангой и выглядеть как модель-тростинка у вас вряд ли получится.
В любом случае, есть такое понятие как «здоровый вес». И для каждого человека он будет свой, поэтому вот вам еще одна причина, почему не стоит худеть до каких-то определенных значений. Вам должно быть комфортно в собственном теле и, самое главное, вы должны чувствовать себя хорошо.
Как организм может подсказывать, что нужно избавиться от парочки килограммов? Эксперты назвали 5 главных признаков.
Появилось высокое давление
Если вы вдруг стали страдать от гипертонии, то одна из самых частых причин такого состояния — лишний вес. Не зря же многие кардиологи говорят: «Хотите перестать страдать от высокого давления? Похудейте!»
— Хотя есть много лекарств, которые вы можете принимать для лечения высокого кровяного давления, одна из самых важных вещей, которые нужно сделать, чтобы справиться с ним, — это похудеть. Итак, если ваш лечащий врач говорит вам, что ваше давление поднимается (или если вы проверяете его самостоятельно и замечаете, что оно стало выше), пришло время больше двигаться и реже есть жирное и сладкое, — говорит доктор Майкл Бол.
Повышен холестерин и сахар в крови
Тут речь идет об анализах. Так, если вы сдали кровь, а врач говорит, что у вас повышен уровень холестерина и сахара (это может сигналить о диабете или преддиабете), то виноват может быть лишний вес. Если не предпринять мер, то холестерин и сахар могут спровоцировать серьезные заболевания сердца, почек, нервной системы, сосудов.
Даже если вам диагностируют сахарный диабет, то это заболевание можно контролировать. И один из верных способов — это избавиться от лишнего висцерального жира.
Вы начали храпеть
Зачастую люди с лишним весом страдают от апноэ — кратковременной остановки дыхания во сне. Чем больше жировой ткани, тем чаще случаются приступы. Сопровождает их, конечно же, громкий храп.
— Если вы стали храпеть по ночам, возможно, виной тому лишний вес. Знаю массу случаев, когда люди возвращались к спокойному и глубокому сну, избавившись от лишних килограммов, — говорит Майкл Бол.
Тело стало болеть и ныть
Когда в организме избыток жировой ткани, то на кости, суставы и позвоночник ложится колоссальная нагрузка. Люди с лишним весом частенько жалуются на:
боли в спине,
боли в ногах,
боли в коленях,
боли в пояснице.
Это может привести к различным хроническим заболеваниям, которые останутся с вами на всю жизнь. Решить проблему можно, избавившись от парочки лишних кило.
Тяжело подниматься по лестнице и наводить порядок в доме
Запомните: любая легкая физическая активность должна даваться вам просто! Будь то уборка в доме, подъем по лестнице, длительная прогулка, мытье окон и так далее. Несомненно, усталость будет накатывать. Но вот одышки, болей, головокружения, проблем с давлением у здорового человека точно быть не должно.
— Если вы обнаружите, что вам становится все труднее ходить на большие расстояния или подниматься по лестнице, пришло время выяснить, не виноват ли в этом накопившийся висцеральный жирок, — заключил Майкл Бол.
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