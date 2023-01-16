Диетолог Стародубова развеяла миф об острых специях

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова развеяла популярный миф об острых специях.По словам медика, добавление острых приправ и специй в пищу не помогает похудеть:"На самом деле речь может идти только о возможности поддержания нормальной массы тела и метаболизма. Также следует помнить, что прием острой пищи может приводить к обострению хронических или возникновению острых заболеваний желудочно-кишечного тракта и других органов".Врач добавила, что для поддержания нормального веса полезно включать в рацион пряные овощи, травы и специи. Такая пища обогащает еду новыми вкусами и помогает снизить количество используемой соли во время готовки.Так, эксперт отметила, что красный перец оказывает стимулирующее действие на органы ЖКТ, способствует нормализации липидного обмена, а также хорошо влияет на метаболизм.