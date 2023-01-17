Почему мы не запоминаем сны и как это исправить?

Мы проводим треть своей жизни во сне и видим сны каждую ночь, да не по разу, но не запоминаем и сотую часть из них. Мы расскажем, почему люди забывают содержание своих снов, а также о нескольких приёмах, которые помогут вам их запоминать.Что обуславливает «пропажу» снов из нашей памяти и можно ли это изменить?Что такое сон?Сон — это цепочка мыслей, образов и чувств, которые возникают в нашем сознании, пока мы спим. В течение ночи мозг проходит через различные этапы сна, каждому из которых свойственна своя, характерная структура «мозговых волн». При этом нейроны в различных областях мозга работают синхронно, в определенном ритме (примерно как большая толпа, скандирующая что-то хором).Во время фазы быстрого сна, которую еще называют фазой быстрых движений глаз, ритм работы нейронов относительно быстрый — в это время мы обычно видим сны. Согласно данным научных исследований, спящий мозг перерабатывает новые знания и воспоминания во сне, чтобы реорганизовать их.Почему мы забываем наши сны?Есть несколько причин, по которым мы забываем сон, который только что «смотрели»:Электрические сигналы и химические реакции в мозге, которые создают сон, часто исчезают с наступлением бодрствования. Элементы сна могут всплыть в нашем сознании позже, иногда даже в тот же день. Возможно, это происходит потому, что мы повторяем опыт, который активирует ту же область мозга, которая создавала сны по ночам.Самые яркие сны могут оставить впечатление на всю жизнь, потому что они связаны с сильными эмоциями.Иногда мы не помним свои сны, потому что просыпаемся слишком внезапно, как, например, когда утром вас будит будильник. Период времени, в течение которого мы просыпаемся, является важным элементом в процессе запоминания сна.Различные нарушения сна также могут быть причиной того, что человеку может быть трудно запоминать свои сны. Например, бессонница может нарушить фазу быстрого сна, во время которой формируются сновидения.Как запомнить сон?Есть несколько способов, которые могут помочь вам вспомнить свои сны:Старайтесь соблюдать режим сна. Ложась спать в одно и то же время каждый день, вы улучшите качество своего сна, а позже ваше тело начнет будить вас сразу после фазы быстрого сна. В этом случае вам будет гораздо легче запомнить свои сны.Заведите привычку пытаться запомнить каждый сон. Делайте это не только тогда, когда сон кажется заслуживающим запоминания, но и регулярно. В этом случае процесс запоминания со временем станет легче.Дневник сновидений может стать отличным помощником в процессе запоминания снов. Если вы держите блокнот и ручку рядом с кроватью, у вас будет возможность записать свой сон сразу после пробуждения. Быстро написанные заметки могут не только помочь вам сохранить сон в памяти, но и поразмыслить над его значением.Имеют ли сны значение?Сны, порождаемые необъяснимо работающим человеческим мозгом, представляют собой одно из самых странных и необъяснимых явлений, связанных с человеком. И над этой загадкой бьются специалисты самых разных сфер.Психологи считают, что сны имеют значение, поскольку являются продуктом нашего подсознания. Значения снов настолько типичны, что уже созданы приложения для их расшифровки.Разработчики приложений, в свою очередь, пытаются на их основе выявить закономерности и некие сигналы, чтобы лучше понять, что такое сны и какие сведения из них можно почерпнуть.Приложения собирают ключевые слова из описаний пользователями своих снов, что позволяет выявить закономерности в отдельных странах и даже по всему миру.Нейропсихологи же считают, что лишь составление большего количества баз данных о сновидениях имеет перспективы, и отвергают правдоподобность заявлений о том, что кто-то якобы способен толковать сны. А также надеются, что скоро можно будет считывать наши сновидения с помощью томографии головного мозга.