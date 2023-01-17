Пакетированные соки содержат агрессивные химические вещества

Диетолог Ирина Бережная: регулярно пить пакетированные соки нельзя, это разрушает здоровье.Диетолог Бережная предупредила о негативном воздействии пакетированных соков на организм. Специалист заявила о присутствии в их составе агрессивных химических веществ, которые способны провоцировать воспалительные реакции при их усвоении.«Речь идет о консервантах, стабилизаторах, красителях и ароматизаторах», - уточнила медик.Также, сказала эксперт, следует помнить, что соки в пакетах содержат очень высокие концентрации сахара. Бережная привела пример: один стакан яблочного сока содержит сахар в количестве, эквивалентном его содержанию в пяти яблоках. Диетолог предупредила, что потребление сразу большого количества сахара может пагубно влиять на работу поджелудочной железы и содействовать развитию эндокринных нарушений, провоцировать резкие скачки уровня сахара в крови и чрезмерный выброс инсулина.Кроме того, питье таких соков вредит зубам и желудку, резюмировала Бережная. Любителям сладких на вкус напитков специалист посоветовала готовить натуральные морсы или компоты.