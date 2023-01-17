Врачи рассказали, как легко просыпаться по утрам

В середине января, когда организм уже устал от короткого светового дня, а новогодние каникулы остались далеко позади, многие жалуются на то, что им трудно просыпаться по утрам. Как помочь себе рассказали врачи.«Для того чтобы утром быстро просыпаться, нужно, во-первых, рано ложиться спать и набирать достаточное количество часов сна, – говорит врач-невролог Клиники лечения боли ГКБ им. В.В. Виноградова Петр Соков. – Если мы успеваем выспаться за ночь, мы просыпаемся достаточно легко. Во-вторых, даже когда мы спим долго, но просыпаемся в медленную фазу сна, мы можем чувствовать разбитость. Поэтому в идеале пробуждение должно приходиться на быструю фазу сна. Когда мы пробуждаемся самостоятельно, без будильника, тогда мы в подавляющем большинстве случаев просыпаемся именно в быструю фазу и чувствуем себя хорошо. Но если нам нужно вставать по будильнику, время пробуждения часто не попадает в эту фазу сна».По словам врача, для того, чтобы в нее попадать, можно пользоваться различными гаджетами. Один из них – умные часы, которые отслеживают сердцебиение и физическую активность. Эти часы надеваются на ночь, и будильник срабатывает в то время, когда у вас в выбранный для пробуждения промежуток времени (например, с 07.00 до 07.30) наступает быстрая фаза сна. Используя этот метод, можно качественно улучшить утренние пробуждения.«Но еще раз повторюсь, что самое важное – это иметь достаточное количество часов ночного сна. Для взрослого человека – от 6 до 8 часов. За это время проходит 5-6 полноценных циклов сна, и если пробуждение придется на быструю фазу, то человек проснется абсолютно выспавшимся, бодрым и готовым к любым интеллектуальным, физическим и трудовым нагрузкам», – говорит Петр Соков.Чтобы легко просыпаться по утрам, нужно правильно засыпать накануне, это уже 50% успеха, говорит терапевт «Теледоктор24» Нэя Георгиева. «Если у вас нарушено засыпание, если вы допоздна используете гаджеты, не придерживаетесь правил здорового сна, то утро будет тяжелым как морально, так и физически».Если же вы не переедали с вечера и легли не позднее полуночи, в хорошо проветриваемом помещении, в темноте и тишине, на удобной кровати и в тепле, то легкое пробуждение обеспечивают следующие советы:Не нужно ставить много будильников на каждые 5-10 минут. Достаточно двух, и желательно со спокойной музыкой (либо использовать стандартный звук будильника).Не оставляйте телефон с будильником рядом с кроватью – иначе вы выключите будильник и продолжите спать. Лучше поставить его подальше, чтобы, отключив его, вы уже начали просыпаться.Не нужно сразу после пробуждения приступать к делам насущным. Сделайте небольшую зарядку, потянитесь в кровати, разомните суставы, помогите организму из режима сна перейти в режим бодрствования.Чтобы утро было приятным, готовьте для себя маленькие сюрпризы накануне. Пусть это будет чашка кофе с пирожным с утра, любимая музыка или просмотр любимой передачи.