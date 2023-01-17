Терапевт Кузьменко назвал 2 анализа, которые покажут реальные причины постоянной усталости

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

«Усталость, вялость, сонливость, нет сил — доктор, что это со мной?» Терапевт объясняет, какие болезни проявляются подобными симптомами и какие два анализа помогут разобраться — есть ли эти недуги именно у вас?Часто, когда мы говорим «у меня нет сил», подразумеваем, что устали морально — «не вывозим». Но если усталость мучает вас как физический симптом, это может говорить о том, что вы просто переутомились, выполняя сложные задачи. Обычно после полноценного отдыха такое состояние проходит, и человек более-менее восстанавливается.Но бывает упадок сил, который длится больше 2 недель подряд без светлых промежутков и признаков выздоровления. Такая «реальная усталость» заслуживает отдельного разговора с доктором.«Болезни усталости»— Если у человека возникает подобное состояние, когда усталость не проходит долгое время, то оно, скорее всего, вызвано одной из двух причин, — объясняет в своем блоге врач-терапевт Филипп Кузьменко. — Первая — это кривые психологические конструкции, загруженные ранее. В целом это доброкачественная проблема с благоприятным прогнозом. Вторая причина — физическая поломка организма, когда усталость — симптом другой, лежащей под поверхностью болезни. И в этом случае требуется немедленное медицинское вмешательство.Существует множество болезней, из-за которых человека может сопровождать нехватка сил, объясняет врач, но чаще всего речь идет о двух самых частых состояниях, которые можно проверить, сдав анализы, — это анемия и гипотиреоз.— При выраженной нехватке гемоглобина — при анемии — организму недостает кислорода и, следовательно, включается режим экономии энергии, — объясняет терапевт. — А щитовидная железа регулирует обмен веществ. Если она перешла в гипорежим, то обмен веществ также будет замедляться, что в итоге станет ощущаться как полное отсутствие сил и энергии.Сдайте два анализа— Самый простой способ исключить наиболее вероятные органические патологии — сдать 2 анализа: клинический анализ крови и анализ крови на ТТГ, — рекомендует врач-терапевт Филипп Кузьменко.Клинический анализ крови (он же общий) покажет, есть ли анемия.Уровень тиреотропного гормона (ТТГ) даст понимание, на каких оборотах функционирует щитовидная железа.— В общем анализе крови нас будут интересовать 4 строчки — гемоглобин (Hb), эритроциты (Er), MCH, MCV, — объясняет врач. — Если значения будут ниже (или резко выше), чем референсные (т. е. норма), значит — это патология. Надо идти к врачу.С анализом на ТТГ проще — он один.— При гипотиреозе показатель ТТГ будет резко повышен. Если он в норме, значит, со щитовидкой все в порядке, — рассказывает Филипп Кузьменко.Терапевт обращает внимание, что такая самодиагностика, конечно, не дает 100-процентных гарантий и полностью не исключает поломку в организме.— Но когда вы приходите с жалобами на усталость, то мне как терапевту в идеале сразу хотелось бы иметь перед глазами эти данные, чтобы не тратить время на их исключение, — говорит врач. — Если же эти два анализа в порядке, то, вероятнее всего, физически вы здоровы.