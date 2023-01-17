3 признака, что боль в ногах вызвана накоплением холестерина — «первый симптом»

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Шесть из десяти взрослых имеют высокий уровень холестерина, причем многие из них совершенно не подозревают о своем заболевании.Высокий уровень холестерина в крови создает идеальные условия для серьезных проблем со здоровьем, от сердечных заболеваний до инсультов. Поэтому очень важно определить жирное вещество и удалить его. К счастью, три предупреждающих знака могут содержать подсказки.Оставляя высокий уровень холестерина на произвол судьбы, вы провоцируете образование бляшек в артериях. Бляшки представляют собой надоедливый коктейль из жировых веществ, клеточных отходов, кальция, фибрина, а также холестерина.Когда в ваших артериях содержится слишком много этой опасной смеси, они становятся узкими и твердыми. Это создает далеко не идеальные условия для вашего кровотока, вызывая «первый» симптом в ногах.Недостаток крови, притекающей к вашим ногам, иногда может спровоцировать «распространенное» состояние, известное как заболевание периферических артерий или сокращенно ЗПА.«Первым симптомом, вызванным ЗПА, является хромота, которая описывает мышечную боль, которую можно идентифицировать по трем контрольным признакам», - говорит врач-кардиолог Олег ВарфоломеевТупая и ноющая больОт острой до хронической боль может проявляться во многих неприятных формах, но боль от хромоты обычно тупая и ноющая.«Вы также можете почувствовать, что ваши мышцы устают, или это может быть похоже на мышечный спазм или судороги».Боль возникает при активностиВначале боль, вызванная хромотой, непостоянна. Он появляется только при движении. Чем больше усилий или активности вы делаете, тем сильнее будет ощущаться боль.Поражает мышцы, а не суставыЕще одним ключевым признаком хромоты является то, что она влияет только на мышцы, то есть не вызывает боли в суставах и костях.«Если боль возникает в одном или нескольких суставах или длится несколько минут после того, как вы остановились, чтобы отдохнуть, более вероятно, что это не перемежающаяся хромота».