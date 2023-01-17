Хирург Смирнова рассказала об опасном и неочевидном признаке дефицита витамина D

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Нехватка «солнечного» витамина D может проявляться на коже. И этот тревожный симптом угрожает серьезными последствиями для здоровья, предупреждает врач.Нехватка витамина D может появляться с возрастом и нередко диагностируется даже у молодых людей, особенно живущих в северных регионах, где остро ощущается недостаток солнечного света.Опасно это состояние не только тем, что в организме снижается выработка серотонина — гормона радости, но и более серьезными последствиями. Витамин D влияет на усвоение кальция, работу иммунной системы и даже на то, как мы ощущаем боль.Его нехватка в организме связана с патологиями опорно-двигательного аппарата, риском развития атеросклероза, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, некоторых видов онкологий (рак поджелудочной железы, предстательной железы, рак груди, кишечника, почек).Как понять, что не хватает витамина DОб одном из признаков дефицита «солнечного» витамина и его связи с заживлением ран после хирургических вмешательств рассказала врач-проктолог.— Мы, практикующие хирурги, заметили связь между низким уровнем витамина D и более медленным заживлением послеоперационных ран — после иссечения свищей, трещин, удаления геморроидальных узлов, — рассказала в своем телеграм-канале врач — онколог-проктолог Елена Смирнова. — Поэтому стоит задуматься о том, чтобы перед подготовкой к хирургическому вмешательству рекомендовать пациентам выполнять анализ для определения уровня витамина D в крови.Недостаток витамина D можно восполнять только аптечными препаратами — масляной либо водной формами витамина D. Делать это нужно строго по рекомендации врача.Чем опасен избыток витамина DЕсть данные, что неконтролируемый прием витамина D может привести к очень тяжелым последствиям в случае передозировки. Так, у пожилых людей может повыситься риск онкологии, если пить «солнечный» витамин долго и без консультации с врачом.Как узнать, что не хватает витамина DСамый простой способ — сдать анализ крови. Если показатель будет ниже 20 нг/мл, то у вас есть дефицит витамина D. Если цифры будут выше 100 нг/мл — значит, витамина слишком много, нужно идти на обследование. Норма — 30-60 нг/мл в сыворотке крови.Лучше всего сдавать анализ осенью или зимой. Важно перед сдачей крови на витамин D не есть, не принимать витаминные БАДы и добавки хотя бы 72 часа до анализа.Важно также помнить, что витамин D хуже усваивается у тех, кто любит кофе.Другие симптомы дефицита витамина DПостоянная сильная усталость;боль в мышцах и костях;ваш вес стал резко скакать — вы то худеете, то набираете килограммы;у вас появились судороги;появилось странное жгучее ощущение на языке и губах;вы стали страдать от головокружений.