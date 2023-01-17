Хирург Смирнова рассказала об опасном и неочевидном признаке дефицита витамина D
Нехватка витамина D может появляться с возрастом и нередко диагностируется даже у молодых людей, особенно живущих в северных регионах, где остро ощущается недостаток солнечного света.
Опасно это состояние не только тем, что в организме снижается выработка серотонина — гормона радости, но и более серьезными последствиями. Витамин D влияет на усвоение кальция, работу иммунной системы и даже на то, как мы ощущаем боль.
Его нехватка в организме связана с патологиями опорно-двигательного аппарата, риском развития атеросклероза, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, некоторых видов онкологий (рак поджелудочной железы, предстательной железы, рак груди, кишечника, почек).
Как понять, что не хватает витамина D
Об одном из признаков дефицита «солнечного» витамина и его связи с заживлением ран после хирургических вмешательств рассказала врач-проктолог.
— Мы, практикующие хирурги, заметили связь между низким уровнем витамина D и более медленным заживлением послеоперационных ран — после иссечения свищей, трещин, удаления геморроидальных узлов, — рассказала в своем телеграм-канале врач — онколог-проктолог Елена Смирнова. — Поэтому стоит задуматься о том, чтобы перед подготовкой к хирургическому вмешательству рекомендовать пациентам выполнять анализ для определения уровня витамина D в крови.
Недостаток витамина D можно восполнять только аптечными препаратами — масляной либо водной формами витамина D. Делать это нужно строго по рекомендации врача.
Чем опасен избыток витамина D
Есть данные, что неконтролируемый прием витамина D может привести к очень тяжелым последствиям в случае передозировки. Так, у пожилых людей может повыситься риск онкологии, если пить «солнечный» витамин долго и без консультации с врачом.
Как узнать, что не хватает витамина D
Самый простой способ — сдать анализ крови. Если показатель будет ниже 20 нг/мл, то у вас есть дефицит витамина D. Если цифры будут выше 100 нг/мл — значит, витамина слишком много, нужно идти на обследование. Норма — 30-60 нг/мл в сыворотке крови.
Лучше всего сдавать анализ осенью или зимой. Важно перед сдачей крови на витамин D не есть, не принимать витаминные БАДы и добавки хотя бы 72 часа до анализа.
Важно также помнить, что витамин D хуже усваивается у тех, кто любит кофе.
Другие симптомы дефицита витамина D
Постоянная сильная усталость;
боль в мышцах и костях;
ваш вес стал резко скакать — вы то худеете, то набираете килограммы;
у вас появились судороги;
появилось странное жгучее ощущение на языке и губах;
вы стали страдать от головокружений.
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