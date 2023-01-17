Эти 3 продукты повышают давление на 17% — «избегайте»

Регулярное употребление этих британских фаворитов может повысить вероятность развития гипертонии.Высокое кровяное давление, или гипертония, является ступенькой к серьезным проблемам со здоровьем, таким как сердечные приступы и инсульты. К сожалению, то, что вы вводите в свое тело, может вызвать это молчаливое состояние. В то время как мясо может быть частью здоровой диеты, определенный тип мяса, любимый британцами, вместо этого может повысить ваши показания гипертонии.Красное мясо, от говядины до свинины, богато белком, витаминами и минералами, что позволяет ему составлять часть сбалансированного рациона. В то время как ваш запас железа и белка может радовать вас, когда вы едите этот тип мяса, способ его приготовления имеет значение."К сожалению, сосиски, бекон и ветчина, может представлять риск для вашего высокого кровяного давления. Эти три основных продукта питания «особенно богаты солью», а это значит, что вам следует стараться избегать их употребления. Исследование показало, что переработанное красное мясо может повысить кровяное давление на 17 процентов", - говорит врач-диетолог Василиса ПономареваВ исследовании приняли участие 44 616 здоровых француженок, которым было предложено заполнить анкету по питанию.Результаты показали, что у тех, кто ел пять или более порций переработанного красного мяса в неделю, уровень гипертонии был на 17% выше. Одна порция была классифицирована как 50 грамм."Всего 50 граммов обработанного мяса, потребляемого ежедневно, может быть достаточно, чтобы повысить риск".Причина, по которой сосиски, ветчина и бекон, могут увеличить ваше чтение, заключается в содержании в них соли. Считающаяся «самой серьезной» причиной гипертонии хитрость соли связана с задержкой воды.Это заставляет ваше тело удерживать воду, которая добавляет в кровь дополнительную воду и оказывает дополнительное давление на ваши артерии — идеальный шторм для гипертонии. Кроме того, если ваш уровень артериального давления уже находится в красной зоне, соль может усугубить эту проблему.