Врач рассказал, какие анализы покажут причину хронической усталости
По словам специалиста, болезней, из-за которых может появиться усталость, много. Самые частые — анемия и гипотиреоз. Их легко и дёшево проверить, сдав клинический анализ крови и анализ крови на ТТГ (тиреотропный гормон). Первый покажет, есть ли анемия, второй расскажет о работе щитовидки.
Врач объяснил, что при недостатке гемоглобина (анемии) организму не хватает кислорода — включается режим экономии энергии. А при проблемах со щитовидкой замедляется обмен веществ, что тоже ощущается как отсутствие энергии. Так что анализы расставят всё на свои места.
Стопроцентной гарантии самодиагностика, конечно, не даст, но найти причину поможет. Если эти анализы в норме, то, скорее всего, вы здоровы, а причину усталости нужно искать в психологическом состоянии или образе жизни.
Иногда усталость копится из-за мелких проблем. О том, как расслабиться и не париться по мелочам, «Секрет» рассказывал тут.
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