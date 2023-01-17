Поведение во сне, которое может быть признаком деменции - встречается у 90% пациентов

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На каждые 100 человек, страдающих деменцией, приходится от 10 до 15 больных деменцией с тельцами Леви.Деменция описывает группу симптомов, связанных с продолжающимся снижением когнитивных функций. Существует множество различных типов этого лишающего разум состояния, при этом деменция с тельцами Леви является вторым наиболее распространенным типом прогрессирующей деменции после болезни Альцгеймера. Это вызвано развитием белковых отложений, называемых тельцами Леви, в нервных клетках в областях мозга, участвующих в мышлении, памяти и движении.Вы просто не можете заснуть или просыпаетесь от кошмара посреди ночи время от времени? Все иногда страдают от плохого ночного сна.Однако, если ваш партнер или соседи по квартире часто жалуются, что вы кричите или брыкаетесь, когда глубоко спите, это может быть предупреждающим признаком слабоумия.«Люди с деменцией могут испытывать трудности с обработкой сложных эмоций или переживаний, связанных с прошлыми событиями, из-за потери памяти или снижения когнитивных функций, связанных с прогрессированием болезни. В результате эти люди могут попытаться выразить себя с помощью физических действий вместо словесного общения, поскольку эти воспоминания становятся более ощутимыми во время состояний сна, таких как быстрый сон, когда сновидения происходят чаще всего», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.БДГ-сон, одна из пяти стадий сна, обычно начинается примерно через 90 минут после того, как вы заснете. Сны на этом этапе обычно более яркие, фантастические или даже причудливые.Деменция с тельцами Леви может привести к расстройству поведения во сне с быстрыми движениями глаз (REM), что означает, что вы начинаете физически воспроизводить яркие, часто неприятные сны с голосовыми звуками и внезапными движениями.«Эти люди могут демонстрировать схожие действия во время сна, например, громко разговаривать в постели или делать движения, указывающие на выполнение задачи, связанной с тем, о чем они мечтают в данный момент».Пациенты с этим расстройством могут начать бить кулаками, ногами, кричать и кричать во сне.