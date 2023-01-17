Врач рассказал, как взбодриться в течение дня

Врач-сомнолог Михаил Котенков рассказал, как можно легко взбодриться в течение дня.Доступным способом проснуться является стакан воды. Им лучше заменить кофе, крепкий чай и вредный перекус. Также можно выбрать травяные напитки, бодрят матча, масала, пуэр.Кроме того, полезно в случае дремоты выйти подышать на улицу или сделать небольшую гимнастику. Если такой возможности нет, то нужно сменить вид деятельности на 10-15 минут. Стоит пройтись по этажу, пообщаться с коллегами.Сомнолог также напомнил, что стоит ложиться и вставать в одно и то же время, чтобы чувствовать себя бодрым и отдохнувшим, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».До этого сомнолог Михаил Полуэктов рассказал об опасности храпа. Храпящий может получить развернутый синдром обструктивного апноэ сна, при котором ночью часто возникают остановки дыхания, передает Царьград.До этого врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал об опасности привычки засыпать под телевизор или YouTube. По его словам, проблема заключается в том, что мозг привыкает к бодрствованию во время лежания на кровати.