Клюква способна защищать от преждевременного старения

Употребление клюквы препятствует преждевременному старению организма, сообщила эндокринолог Наталья Лазуренко.Врач Лазуренко отметила в интервью, что антивозрастной ягодой клюкву делает большое количество витамина С, известного как мощный антиоксидант – борец с окислением и воспалением.«В ней очень много витамина C. Это витамин-антиэйдж, то есть средство, направленное на предотвращение преждевременного старения клеток», – объяснила специалист «Москве 24».Лазуренко добавила, что клюкву как источник важного витамина полезно есть пожилым людям, подверженным заболеваниям, которые тесно связаны с воспалением. В частности, благодаря витамину C улучшается состояние сосудов, они становятся лучше защищены от развития атеросклероза – ключевого фактора болезней сердца и мозга.Помимо этого, в клюкве много клетчатки, служащей питанием для хороших кишечных бактерий и полезной для поддержания баланса микробиоты ЖКТ. Лазуренко подчеркнула, что состояние кишечного микробиома непосредственно влияет на крепость иммунитета и стойкость психики.Вместе с тем медик предупредила, что клюква показана не всем, есть ягоду не следует при болезнях желудка.