5 нездоровых сочетаний продуктов, от которых портится кожа

Кратко о том, какие продукты не стоит класть в одну тарелку.Мы знаем, что неправильное питание плохо сказывается на нашем здоровье и на состоянии кожи, замечаем, что от некоторых продуктов портится цвет лица, могут появиться прыщи, раздражения и отеки. Но мы не всегда задумываемся, что вреден может быть не сам продукт, а неправильное сочетание, которое нарушает работу пищеварения, приводит к накапливанию токсинов, жировым отложениям и другим неприятным последствиям.Кофе с бутербродамиКофе и бутерброд с колбасой или сыром – стандартный завтрак городского жителя, с которого многие привыкли начинать свой день. Согласно исследованиям, такое сочетание способно вызвать резкий скачек инсулина в крови здорового человека. Жиры (сыр, масло, колбаса и т.д.) замедляют процесс выведения сахара из крови, а содержащийся в напитке кофеин служит своеобразным барьером для всасывания полезных для организма веществ. Эффект от такого завтрака сохраняется на протяжении нескольких часов, как раз до следующего перекуса. Кроме того кофеин, как известно, вызывает обезвоживание, и кожа становится тусклой и вялой.Картофель с помидорамиПомидоры относятся к кислым продуктам и могут вызывать проблемы с пищеварением и вздутие. Если употреблять их в пищу одновременно с крахмалистыми углеводами, а к таким относятся белый рис и картофель, то после такого приема пищи вы будете чувствовать усталость и вялость, на лице появятся отеки, а кожа станет бледной и тусклой.Йогурт с фруктамиНесмотря на то, что такое сочетание многие считают вкусной и здоровой едой, оно вовсе не полезно, плохо влияет на пищеварение, меняет микрофлору кишечника и может спровоцировать аллергические реакции. Фрукты лучше есть отдельно от других продуктов. Они содержат простые сахара, которые быстро усваиваются организмом, но в сочетании с продуктами, содержащими жиры, могут надолго оставаться в желудке, начать окисляться и бродить. К похожим негативным последствиям приводит и сочетание фруктов с мороженым. А если говорить о коже, то любые молочные продукты способствуют более активному выделению кожного сала и работе желез внутренней секреции.Жиры, сахар и молочные продукты не сочетаются.Рыба и яйцаБелки не рекомендуется есть с белками, а оба этих продукта относятся к классу белковых. Они замедляют пищеварение, запуская процессы брожения и гниения в кишечнике. Это, в свою очередь, приводит к запорам и накоплению токсинов и шлаков, что через день-другой будет заметно на вашем лице.Сладкое с соленымИзбыточное потребление соли и сахара задерживает жидкость в теле и приводит к отечности. А поскольку соль мы и так употребляем, если едим полуфабрикаты и готовые продукты, купленные в магазине (сыр, кисломолочные продукты, мясо, хлебобулочные изделия и т д.), то её, как и сахар, следует добавлять в пищу в минимальном количестве. Съесть кусочек сыра с конфитюром или джемом иногда можно, но увлекаться не стоит. Гораздо лучше употреблять в пищу больше калия (курага, бананы, авокадо, листовые овощи и др.), он способствует мочевыделению и выводит избыток натрия, позволяя снизить пастозность тканей.