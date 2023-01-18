Ощущение одышки ночью может указывать на заболевание сердца

Ощущение дискомфорта и одышки, усиливающееся при положении тела лежа, во время ночного сна, может сигнализировать о появлении опасной сердечной патологии.Греческие врачи рассказали о проявлении сердечной недостаточности, которая является осложнением различных заболеваний сердца, включая аритмию, кардиопатию, гипертонию, инфаркт миокарда. Медики предупредили, что развитие сердечной недостаточности может произойти практически в любо возрасте, с этим нарушением связан повышенный риск ранней смерти.Как передает издание Pronews, врачи призвали обращаться за обследованием сердца при возникновении неприятного ощущения дискмофорта или одышки по ночам и в положении лежа. Подобное состояние известно как ортопноэ.«При ортопноэ дискомфорт и одышка обычно усиливаются, когда вы лежите на спине в постели», - подчеркнули эксперты.Медики уточнили, что в случае одышки, возникающей ночью при сердечной недостаточности, человек, как правило, внезапно просыпается и испытывает более или менее тяжелое состояние: возможны кашель, свистящее дыхание, учащенное сердцебиение, ощущение удушья. Может возникать страх перед укладыванием в постель, пострадавшие предпринимает попытки спать полусидя, у него возрастает беспокойство, появляется изнуренность. Все эти симптомы говорят о необходимости как можно быстрее обратиться к врачам.