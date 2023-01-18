Терапевт Фаррахов предупредил, когда прикушенная губа может оказаться раком

К собственному организму важно быть внимательным. Иногда даже самые незначительные на первый взгляд признаки могут быть первыми сигналами смертельно опасной болезни.Как бы много врачи ни говорили о важности своевременной диагностики, нередко мы обращаемся за помощью только когда со здоровьем все совсем становится плохо. А между тем даже такие грозные заболевания, как рак, могут на первых порах давать совсем малозначительные на первый взгляд симптомы.Врач-терапевт Марат Фаррахов в своей группе в соцсети рассказал историю пожилой пациентки, которая приняла онкологию за небольшую ранку на губе.Как отмечает врач, из некоторых пациентов информацию нередко приходится вытаскивать практически клещами. Однако этот случай все равно показался ему особенным.67-летняя пациентка пришла к Фаррахову с жалобами на скачки давления. Во время беседы с врачом женщина заявила, что никаких других причин для беспокойства у нее нет. Врач начал осмотр и попросил пенсионерку снять медицинскую маску. После этого он увидел на верхней губе женщины язву с деформацией, плотную на ощупь, болезненную, без перехода на слизистую. При прикасаниях крови не было.Как призналась сама пенсионерка, небольшой дефект появился уже давно, еще летом 2021 года. Сама женщина думала, что просто прикусила губу. А тот факт, что ранка не заживала так долго, пациентка связывала с продолжительным заживлением из-за сахарного диабета. Поэтому и не обращалась за помощью к врачу.Терапевт направил пожилую женщину к онкологу, он назначил иссечение в условиях стационара.— Мораль: пациент может сказать, что его ничего не беспокоит, а у него рак, причем на самом видном месте, — резюмирует Фаррахов.Симптомы рака ротовой полости:незаживающие долгое время язвы во рту;уплотнения в ротовой полости или лимфатических узлах;изменения в голосе;нарушения речи;внезапная потеря веса без причины;кровотечение;один или несколько зубов расшатываются без видимой причины;трудно двигать челюстью;красные или белые пятна на слизистой оболочке рта.