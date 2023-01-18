Обогреватель не помогает: 5 реакций организма на излишнюю прохладу в доме, которая вредит здоровью

Поздней осенью и зимой может быть трудно согреться даже дома: обогреватель, теплые носки, горячий чай, а все равно трясет. Как понять, что организм уже на пределе? Эксперты назвали главные признаки.Любые холода можно пережить, если дома тепло: в некоторых квартирах батареи работают на полную мощность, можно ходить босиком и спать без одеяла. Это, конечно, не слишком хорошо для кожи и глаз, но зато кажется таким комфортным.Гораздо хуже, когда в квартире холодно. Виноваты могут быть коммунальщики, недобросовестный застройщик или же просто качество жилья — дом слишком старый, нужен капитальный ремонт. Тогда на помощь приходят: обогреватель, теплая одежда, шерстяные носки, одеяла, горячая еда.В любом случае, если человек слишком долго мерзнет, то специалист может диагностировать гипотермию — состояние, когда температура тела падает до 35 градусов и ниже. Такое состояние также может появиться из-за анемии, гипотиреоза, затяжной депрессии и истощения.Как понять, что тепла катастрофически не хватает? На это укажут следующие признаки:слишком бледная и сухая кожа,сильная усталость,чуть замедленная речь,постоянная сонливость и упадок сил,замедленное дыхание.— Гипотермия может возникнуть, если температура тела упадет ниже 35 градусов всего за 10 минут, где бы вы ни находились. Конечно, чаще всего такое случается, когда человек сильно замерзает на улице. Но если в доме стабильно холодно, то заработать проблемы со здоровьем можно и в помещении, — говорит эксперт по здоровью Гэри Элис.Как правильно согреватьсяСогревайтесь старыми добрыми грелками с водой или специально нагретыми в микроволновке плотными мешочками с гречкой или другой твердой крупой (как альтернатива — пластиковые бутылки с теплой водой или домашние питомцы). Важно, что согревать надо не руки и ноги, а торс. Это ключевой момент.Больше двигайтесь: делайте небольшую уборку, подметите пол, помойте посуду, попрыгайте или даже начните танцевать;Ешьте правильные блюда: продукты с высоким содержанием жира и белка медленно метаболизируются в организме, поэтому очень неплохо согревают. Это, например, могут быть сытные супы с мясом и фасолью, жаркое, плов с бурым рисом и так далее.Кутайтесь, как капуста: лучше надеть 3 тонких свитера, чем один плотный.Отодвиньте все от батарей: любая вещь, например кресло или стул, могут мешать распространению тепла;После того, как вы приняли душ, оставляйте дверь в ванную открытой. Теплый пар хоть на короткое время, но позволит сделать воздух в доме менее прохладным и сухим.