Названы причины жара у женщин за 40
В частности, головокружение и появление пота, характерные для приближения менопаузы, нередко возникают из-за скачка сахара в крови.
По словам Волковой, так называемые приливы можно спутать с гипертоническом кризом. Бывают такие кризы, при которых краснеет лицо, появляется внутренняя дрожь, ощущение тепла в теле. Поэтому не паникуйте, а сначала просто измерьте давление, посоветовала гинеколог в своём блоге.
Ещё жар внезапно может появиться из-за проблем со щитовидной железой, а именно из-за гипертиреоза. Поэтому нелишним будет сдать анализ крови на тиреотропный гормон (ТТГ) и сделать УЗИ щитовидки.
Панические атаки тоже могут быть причиной жара и появления пота. Но обычно им предшествует страх, чего не происходит при приливах. Здесь уже придётся идти к неврологу или к психотерапевту, написала Волкова.
Потоотделение, дрожь и головокружение появляются и при скачках сахара в крови. Нужно обязательно проверить уровень глюкозы и инсулина натощак. Колебания возникают из-за стресса, длительных перерывов между едой и нехватки углеводов в рационе.
Обычно при климаксе женщинам назначают заместительную гормональную терапию (ЗГТ). Это терапия с целью замены утраченной гормональной функции яичников. Однако учёные считают, что ЗГТ может по-настоящему омолаживать мозг и предотвращать появление болезни Альцгеймера.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий