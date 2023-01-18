Терапевт Хухрев: какая продолжительность сна считается идеальной для пожилых?

По словам врача-терапевта Алексея Хухрева, параметры временной нормы сна в пожилом возрасте не меняются – это примерно 8 часов.Терапевт Хухрев назвал в интервью «идеальную продолжительность сна» для пожилых людей. Он отметил, что протяженность сна с наступлением старости не должна отличаться от тех норм, которые рекомендуются взрослым людям.«Идеальная продолжительность сна особо не отличается по возрасту. Считается, что хорошо, когда пожилой человек спит 7–8 часов», – уточнил терапевт.Беседуя с «Москвой 24», врач Хухрев добавил, что на протяжении 8 часов сон человек проходит несколько фаз. Чтобы ночной отдых был качественным и шел на пользу здоровью, каждая фаза должна занимать определенный период времени. При этом важно, чтобы сон не прерывался и не возникало моментов, когда человек, проснувшись, ворочается в постели, не в силах сразу уснуть. Особую важность имеет непрерывная протяженность фазы быстрых движений глаз.«В фазе быстрых глазных движений, когда нам снятся сны, в мозге вырабатываются очень нужные нам гормоны, например соматотропный гормон и другие, которые регулируют в том числе обмен жирных кислот, холестерина, соотношение жира и мышечной массы», - объяснил Хухрев.Терапевт посоветовал с возрастом с большей ответственностью подходить к подготовке ко сну. Время вечернего засыпания должно быть одинаковым, к тому же вечером ничто не должно бодрить организм – не следует пить много чая, употреблять острую пищу, смотреть возбуждающие психику филь и передачи.