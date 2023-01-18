Каппинг-терапия: что лечат медицинские банки
Сегодня мы снова вспомнили про метод так называемой "вакуумной терапии". Его практикуют при помощи специальных медицинских банок. При грамотном применении банки способствуют улучшению процессов кровообращения и лимфотока, активируют обмен веществ в организме, обеспечивают полноценный сон и хорошее настроение, а все это укрепляет иммунную защиту.
Каппинг-терапия полезна для здоровья
Данный метод рекомендован при следующих заболеваниях:
воспалительные болезни легких (на этапе выздоровления),
миозиты,
невриты,
радикулиты,
межреберная невралгия.
Это важно помнить! Перед проведением "вакуумной терапии" имеет смысл посоветоваться с доктором.
Эффект медицинских банок
Против головных болей
Каппинг – терапия хорошо работает при головных болях. Процедура стимулирует кровоток, что и способствует облегчению головной боли.
Против кашля и бронхита
Раньше, когда не были так распространены антибиотики и прочие медикаменты, лечили бронхит и кашель именно банками. Активируя метаболизм, каппинг-терапия способствует стимуляции работы легких и бронхов и избавляет органы дыхания от мокроты.
Для хорошего настроения
Стимулируя кровообращение и обмен веществ, терапия банками дарит полноценный, крепкий сон, необходимый для восстановления сил и снятия стресса.
Удаление токсичных веществ и похудение
Банки помогут очистить лимфу. Ускоряя кровоток, можно природным путем вывести токсины и шлаки из организма, а ускоряя метаболизм, сбросишь лишние килограммы.
Против старения
Каппинг-терапия способна замедлить механизмы старения, протекающие в организме. Массаж при помощи особых банок стимулирует синтез белка коллагена, важного для продления молодости и устранения симптомов старения нашей кожи.
Вы сами принимаете решение, ставить банки или нет. Но, в любом случае, каппинг-терапия достойна внимания. Несколько процедур вернут организму тонус, бодрое самочувствие и хорошее настроение. И все это абсолютно без помощи лекарств.
Кому противопоказаны банки
Метод "вакуумной терапии", бесспорно, полезен для здоровья. Однако, имеются определенные противопоказания к их применению. К ним относятся:
артериальная гипертензия,
гемофилия,
определенные дерматологические болезни,
туберкулез легких,
злокачественные новообразования,
кардиологические заболевания.
Банки не ставят детям до 3 лет и при температуре тела выше 38 град.
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