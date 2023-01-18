Какие процедуры вредны при простуде

Походы в баню, сауну или длительные гигиенические процедуры в ванне противопоказаны при простуде. Горячая вода, пар и высокая температура негативно влияют на процесс выздоровления – они могут либо замедлить его, либо привести к повторному заболеванию через короткий промежуток времени. Об этом предупредила врач-терапевт Елена Игнатикова.«Мыться нужно вне зависимости от того, болен человек или нет. Но при температуре баня или горячая ванна могут только навредить, потому что это лишняя нагрузка на организм», – приводит слова терапевта радио Sputnik.Отправляться в парилку сразу после выздоровления, чтобы избавиться от токсинов, тоже не стоит. В этом случае есть риск заболеть снова из-за резких перепадов окружающей температуры, пояснила Игнатикова.Полежать в горячей ванне или сходить в сауну можно через пару недель после полного исчезновения симптомов, отметила врач. Это не нарушит процесс выздоровления, не перенапряжет организм.