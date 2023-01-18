Какие процедуры вредны при простуде
«Мыться нужно вне зависимости от того, болен человек или нет. Но при температуре баня или горячая ванна могут только навредить, потому что это лишняя нагрузка на организм», – приводит слова терапевта радио Sputnik.
Отправляться в парилку сразу после выздоровления, чтобы избавиться от токсинов, тоже не стоит. В этом случае есть риск заболеть снова из-за резких перепадов окружающей температуры, пояснила Игнатикова.
Полежать в горячей ванне или сходить в сауну можно через пару недель после полного исчезновения симптомов, отметила врач. Это не нарушит процесс выздоровления, не перенапряжет организм.
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