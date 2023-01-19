Съеденный творог может давать неприятные побочные эффекты

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Есть причины, по которым следует избегать этого, казалось бы, полезного продукта.Творог насыщен кальцием, белком и пробиотиками, с его употреблением связан ряд полезных эффектов. Но следует помнить, что абсолютно полезных продуктов не существует, поскольку восприимчивость организма к компонентам пищи обусловливается индивидуальными особенностями. Наряду с полезными съеденный творог может давать и неприятные побочные эффекты, о чем предупредили специалисты Клиники Майо.Головные боли. Люди часто мы не осознают, что регулярное употребление некоторых продуктов является основной причиной их хронических головных болей. Творог является одним из таких продуктов: у некоторых людей он может вызвать «раскалывающие» головные боли и мигрень. По мнению специалистов, это происходит из-за биогенных аминов, которые образуются при ферментации белковых продуктов. Амины раздражают нервную систему, значительно уменьшают или усиливают кровообращение, вызывая головные боли.Усиление аллергии. Людям, страдающим пищевой непереносимостью и аллергией, нужно внимательно читать этикетки пробиотических продуктов – они могут содержать добавки в виде молока, яиц или сои, на которые будет плохо реагировать организм.Рост инфекций. В редких случаях бактерии или дрожжи, содержащиеся в пробиотиках творога, могут попасть в кровоток и вызвать инфекции у восприимчивых людей (в частности, у людей с подавленной или слабой иммунной системой).Усиление боли. Белок, содержащийся в твороге, увеличивают вероятность воспаления и боли в суставах у людей, страдающих артритом.