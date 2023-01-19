Женщинам в возрасте после 40-ка посоветовали не пить кофе

Некоторые напитки негативно влияют на здоровье и внешний облик женщин, перешагнувших порог своего 40-летия.В организме женщин после 40 лет начинают происходить изменения, связанные с гормональной перестройкой, и влияющие на самочувствие, внешний вид и вес. В этом возрасте следует тщательно следить за рационом, учитывать состав употребляемых продуктов и напитков. Медицинские эксперты издания She Finds посоветовали 40-летним женщин пить достаточно чистой воды и минимизировать потребление таких напитков, как газировка и кофе.В частности, дерматолог Надир Кази отметил, что кофе может негативно сказываться на состоянии кожи, способствовать ее раннему увяданию и старить женщина раньше времени.«Кофе – один из самых кислых и обезвоживающих напитков, который полон токсинов, делающих кожу сухой и обезвоженной, особенно при частом употреблении. Кофеин может давать нужный прилив сил, но его постоянное употребление лишает кожу эластичности и уменьшает ее естественное сияние», - рассказал дерматолог.Женщинам, которые не хотят отказываться от кофе, специалист порекомендовал контролировать количество, запивать его водой, а также пить «чистым», без добавления подслащающих ингредиентов и сливок. По мнению медика, женщинам в возрасте после 40-ка лучше обзавестись привычкой пить по утра не кофе, а зеленый чай, который он назвал «напитком молодости».«Зеленый чай содержит антиоксиданты, которые предотвращают воспаление, покраснение и отечность кожи. Он не только насыщает кожу богатыми антиоксидантами, но и стимулирует выработку коллагена», - объяснил эксперт.Что касается газировки, то ее химические ингредиенты содействуют активному вымыванию микроэлементов – тех же минералов, играющих большую роль в поддержании женского здоровья и привлекательности.