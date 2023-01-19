Косметолог Мухина рассказала об опасных методах борьбы с последствиями недосыпа

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Недосып – серьезная проблема, которая не дает возможности нормально функционировать. Из-за этого появляются проблемы на работе и дома. А сам человек старательно пытается найти способ побороть желание еще поспать. В интервью для «Слово и Дело» косметолог Марият Мухина рассказала, что в этом деле может помочь, а что принесет больше вреда.Косметолог отмечает, что нередко для борьбы с недосыпом люди используют препараты-деуретики. Однако они способны принести куда больше проблем, нежели пользы. Они выводят из организма калий и ионы, в последствии чего человек может даже заработать аритмию.Куда практичнее, говорит Мухина, использовать различные косметические препараты, в основе которых лежит коллаген. Кроме того, побороть отеки помогут микротоковые процедуры, которые можно проводить даже дома.