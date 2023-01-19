Косметолог Мухина рассказала об опасных методах борьбы с последствиями недосыпа
Косметолог отмечает, что нередко для борьбы с недосыпом люди используют препараты-деуретики. Однако они способны принести куда больше проблем, нежели пользы. Они выводят из организма калий и ионы, в последствии чего человек может даже заработать аритмию.
Куда практичнее, говорит Мухина, использовать различные косметические препараты, в основе которых лежит коллаген. Кроме того, побороть отеки помогут микротоковые процедуры, которые можно проводить даже дома.
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