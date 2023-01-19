2 добавки уменьшают жир на животе 35% за несколько дней

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Добавки могут быть упущенным решением в борьбе с воспалительным абдоминальным жиром.Регулярные физические упражнения в сочетании со здоровым питанием — верный способ похудеть. Однако избавление от висцерального жира может и не потребовать таких напряженных мер. Есть доказательства того, что забота о кишечнике может быть ключом к восстановлению метаболического баланса. Некоторые исследования даже предполагают, что, стимулируя здоровые кишечные бактерии, добавки могут значительно уменьшить брюшной жир в течение 60 дней.Все больше данных свидетельствует о том, что пребиотики и пробиотические добавки могут представлять собой жизнеспособные варианты лечения воспалений и хронических заболеваний.Пребиотики определяются как группа питательных веществ, которые питают микробиоту кишечника, систему микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте человека. Они работают, изменяя состав микробиома кишечника к лучшему и поддерживая иммунную систему.Пробиотики, которые представляют собой живые организмы, помогают поддерживать здоровый баланс, помогая пищеварению и облегчая проблемы с желудком.«При приеме в качестве добавки как пребиотики, так и пробиотики могут играть роль в борьбе с потерей висцерального жира. Новое исследование было направлено на оценку того, могут ли преимущества каждой добавки, связанные с кишечником, улучшить метаболическое здоровье. По сравнению с плацебо, добавки с пребиотиками/пробиотиками были связаны с 35-процентным сокращением висцеральной жировой ткани, но без изменения массы тела или общего процента жира в организме», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков, комментируя исследование специально для МедикФорум.