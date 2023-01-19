Гормональная терапия предотвращает болезнь Альцгеймера у женщин
Болезнь Альцгеймера может быть разрушительным диагнозом как для пациента, так и для его близких. Это наиболее распространенная форма деменции и прогрессирующее ухудшение состояния мозга. Со временем это влияет на память, когнитивные навыки и другие умственные способности.
"Хотя лекарства на данный момент нет, существуют методы лечения, помогающие облегчить некоторые симптомы. Но теперь новое исследование показало, что заместительная гормональная терапия (ЗГТ) связана с лучшей памятью, познанием и большими объемами мозга в более позднем возрасте среди женщин, несущих ген APOE4, который является самым сильным геном фактора риска болезни Альцгеймера", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
ЗГТ в настоящее время используется для облегчения симптомов менопаузы путем замены гормонов, которые находятся на более низком уровне.
ЗГТ была наиболее эффективной с точки зрения памяти и познания, когда ее вводили в начале менопаузального пути во время перименопаузы.
Команда проанализировала данные 1178 женщин старше 50 лет без деменции, которые принимали участие в Европейской инициативе по предотвращению деменции при болезни Альцгеймера. Эти результаты были изучены для определения влияния ЗГТ на женщин-носителей генотипа АРОЕ4.
Использование ЗГТ связано с лучшей памятью и большими объемами мозга среди носителей гена APOE4 из группы риска.
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