«До потери сознания»: с какими симптомами болеют ковидом после прихода в Россию «кракена»

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В нашей стране циркулирует новый штамм «кракен», который уже перезаражал жителей США и продолжает захватывать планету.Каждый новый вариант коронавируса пугает россиян все меньше. Если год назад вируса боялись 12%, то появившийся в конце прошлого года подвид «омикрона» под названием «кракен» страшит только каждого десятого жителя страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.Но эксперты советуют не недооценивать новый штамм — ведь речь о коварном вирусе, который способен вызвать серьезный сбой в организме. Особенно опасен ковид для маленьких детей и пожилых. Есть данные, что «кракен» чаще, чем другие штаммы, способен вызывать постковидный синдром, поскольку может долго сохраняться в клетках. Об этом заявила одна из ведущих иммунологов мира Акико Ивасаки.Ковид в России усиливает позицииПосле новогодних каникул в России отмечается рост заболеваемости ковидом — за первую рабочую неделю показатели выросли на 40,5%.В минувшие понедельник и вторник в целом по стране выявлены 5478 и 5914 новых случаев заражения соответственно. Это максимум с 29 декабря.Симптомы ковида, которым сейчас болеют в России*(*по данным паблика «Нетипичный коронавирус» в соцсетях)Алла«Болела ковидом (показал тест) на прошлой неделе. Болело горло, была невысокая температура, насморк. Вот, пожалуй, и все. Очень боялась, так как болела первый раз очень сильно. Но все обошлось».Ирина«Заболела 30 декабря, не знаю „кракен“ или нет, но ковид точно. Очень сильные головные боли, до потери сознания. На шестой день начался гайморит, антибиотики. В целом болела две недели. Сейчас воспаление варикозной вены как осложнение».Людмила«Болела я с 6 января, и сейчас дня три только, как отошла. Была головная боль, горло болело, а потом нос заложило так, что дышать не могла. У меня нарушено носовое дыхание, дышу ртом, а тут просто был ужас. Спать просто не могла».Татьяна«Переболела третий раз ковидом, подтвержден. Переболела легко, самое тяжелое — 3-й и 4-й день, температура под 40, рвота. На 5-й день симптомы исчезли, осталась только легкая усталость. После выздоровления появилась выраженная боль в суставах: колени, тазобедренный, голеностоп. Было больно сесть на стул или встать утром с кровати. Сейчас проблема ушла в плечи, кисти рук».Ольга«От первых симптомов (першение в горле) до отрицательного теста прошло 12 дней».Гуля«2 недели слабость, кашель сильный, в глазах двоится. Через 3 недели — в норме. Со мной все дни дочь была — не заразилась. Тест через 4 дня уже не показывает ковид. Считаю, что если в течение 4-5 дней от вас никто не заразился, значит, можно общаться с ними и дальше».«Кризисом системе здравоохранения это не грозит»«Кракен» впервые был обнаружен в США еще в конце прошлого года, поэтому та ситуация, которая складывается с заболеваемостью спустя недели после первого заражения, может дать некоторое понимание, что будет происходить в других странах, в которых новый штамм тоже станет доминирующим.— Судя по статистике госпитализаций в американских штатах, где «кракен» рулит уже несколько недель, напрашивается вывод, что, хотя новая волна сильнее тех, что приходили летом и осенью, но не так уж намного сильнее, — считает известный генетик Дмитрий Прусс. — По уровням нагрузки на интенсивную терапию она сильнее раза в полтора, но не вдвое. Да, это тоже серьезно, но кризисом системе это не грозит. Следующее на горизонте — это понять, какие новые штаммы образуются на основе XBB.1.5 («кракена»). И с этим пока что все тихо.Помогают ли от «кракена» российские вакциныНовый штамм, вероятно, сможет преодолевать как созданную вакцинами иммунную защиту, так и иммунитет, приобретенный после заражения предыдущими штаммами, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.В Институте Гамалеи, в свою очередь, сказали, что отказались от идеи разработки новой вакцины, защищающей в том числе и от нового штамма «кракена» — из-за проблем с финансированием и долгой процедурой регистрации препарата, заявил Александр Гинцбург.Зато появились данные, что от заражения новым вариантом коронавируса будет способна защитить вакцина от COVID-19 «Конвасэл», потому что действующее вещество в ней — рекомбинантный N-белок вируса SARS-CoV-2 (нуклеокапсидный белок), который менее других подвержен мутационным изменениям, сообщили РИА Новости в ФМБА.Россиянам угрожает не только «кракен», но и «найан»Известный биолог Анча Баранова предположила, что новый штамм коронавируса «кракен» вряд ли станет доминирующим в России, конкуренцию ему составит китайский вариант «омикрона». Ему уже дали название — «найан», в честь мифического китайского зверя с рогами, который раз в году вылезает из моря и ест людей.Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)— Думаю, что половина наполовину шансы стать доминирующими в России у «кракена» и китайского «омикрона» пятой линии, — заявила биолог Анча Баранова. — Дело в том, Россия вытянута горизонтально, и точки входа «кракена» в основном из Европы. А «омикрон» линии 5 популярен не только в Китае, но и в Индии, Бали, Таиланде, куда тоже любят ездить россияне.