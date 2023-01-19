Продолжительный кашель может быть признаком повторного заражения

Этой зимой респираторные инфекции, похоже, длятся дольше, чем обычно.Вврачи заметили длительные периоды инфекций, и официальные данные показали увеличение частоты заболеваний.«Непонятно, почему некоторые из нынешних респираторных инфекций продолжаются дольше, чем обычно. Это заметили как врачи, так и пациенты, но мы не совсем уверены, почему это происходит», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.Врач предположил, что это может быть связано с тем, что последние две зимы были более социально изолированными из-за ограничений, связанных с ковидом.«Похоже, это снизило сопротивляемость инфекциям».Что касается кажущихся непрерывными инфекций, врач предполагает, что «это может быть связано с подхватыванием одной инфекции за другой».«Они все разные, и преодоление одного типа инфекции не дает иммунитета против другого. Важно делать все, что в их силах, чтобы хорошо себя чувствовать этой зимой».Ее советы включают соблюдение «правильной общественной гигиены, например, регулярное мытье рук или использование гелей, если это невозможно».Большинство людей, страдающих кашлем из-за простуды, выздоравливают без специализированной медицинской помощи.«Мы призываем пациентов понять, что назначение антибиотиков при вирусных инфекциях не поможет, поскольку они помогают только при бактериальных инфекциях».Большинство инфекций верхних дыхательных путей вызываются вирусамиХотя вирусные инфекции проходят сами по себе, бывают случаи, когда рекомендуется обратиться за медицинской помощью. К таким случаям относятся «особенно продолжительный кашель» и/или «отхаркивание обесцвеченной мокроты».