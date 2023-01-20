8 рыб и 2 других продукта, которые защищают от потери зрения - богаты омега-3

Если вы не можете есть рыбу, есть альтернативные способы включить в свой рацион достаточное количество омега-3, включая тофу и яйца.Некоторые проблемы со зрением неизбежны по нескольким причинам. Однако другие могут быть вызваны определенными условиями или отсутствием ухода. В любом случае защитить глаза можно с помощью диеты.Различные витамины и жиры могут помочь сохранить здоровье ваших глаз. В частности, рекомендуется есть восемь видов рыбы из-за высокого содержания в них омега-3.«Рыба, такая как лосось, тунец, сардины, палтус, форель, анчоусы, сельдь и скумбрия, богата омега-3 жирными кислотами, которые могут снизить риск развития заболеваний глаз в более позднем возрасте и защитить от дегенерации желтого пятна и катаракта. Клинические испытания показали, что омега-3, группа жирных кислот, которые мы получаем с пищей, могут оказывать положительное влияние на симптомы сухости глаз при приеме в определенных количествах», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.Врач рекомендует есть две порции рыбы в неделю, одна из которых должна быть классифицирована как жирная. Однако, если вы не едите рыбу, можно получить омега-3 из других источников, таких как льняное/льняное или рапсовое масло и продукты из сои, такие как тофу.«Есть также омега-3 в добавках с рыбьим жиром и вегетарианских добавках, которые содержат масло семян черной смородины или льняное масло».Витамины, которые могут защитить глазаВитамины А, С и Е в составе здоровой диеты могут играть роль в защите от катаракты, а витамины С и Е могут помочь предотвратить возрастную дегенерацию желтого пятна. Не начинайте принимать много добавок: вместо этого убедитесь, что в вашем рационе есть хорошие здоровые продукты.К продуктам с высоким содержанием витамина А относятся сладкий картофель, кабачки, салат, курага, мускусная дыня, рыба, печень и тропические фрукты.Получите витамин С из овощей и фруктов, таких как шпинат, морковь, помидоры и красный перец.Витамин Е может поступать из орехов, арахиса, авокадо, а также из заправок для салатов, приготовленных из полезных масел, таких как оливковое масло.