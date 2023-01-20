Эксперты рассказали о вреде чрезмерного потребления кофе

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Если за раз выпить слишком большую порцию напитка, то вместо бодрости наступит сонливость. Обратный эффект возникает из-за привыкания. Кофейные напитки плохо влияют на зубную эмаль. Если пить много кофе каждый день, зубы темнеют, желтеют, приобретают коричневатый оттенок.Кроме того, многие пьют кофе с различными добавками: сиропами, сливками. Это может негативно отразиться на состоянии кожи, а также способствовать набору лишнего веса.Выпив слишком много кофе, человек повышает кислотность желудочного сока в желудке. В дальнейшем это может привести к нарушению обмена веществ и даже к риску возникновения сахарного диабета второго типа.