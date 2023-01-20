Врач перечислил продукты, избавляющие от стресса
Также, по его словам, в список богатых триптофаном продуктов входят яйца, орехи (кроме миндаля), мясо птицы, жирная рыба и соя. Специалист добавил, что усвоение данной аминокислоты требует достаточного количество кислорода и солнечного света, отчасти поэтому прогулки на свежем воздухе и физическая нагрузка улучшают настроение.
Ранее ученые из Калифорнийского университета в Ирвине выяснили, что повторяющийся стресс может ускорить старение сетчатки, привести к развитию глаукомы и потере зрения. Исследование опубликовано в журнале Aging Cell.
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