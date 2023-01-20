Не надо никого спасать: психиатр Одинцова назвала два основных признака созависимости

Термин «созависимость» многим уже не в новинку. Но как именно она проявляется в поведении людей и почему от нее одни проблемы? Объясняет врач-психиатр.Понятие «созависимость» чаще всего «прикладывают» к неблагополучным отношениям — когда один из партнеров злоупотребляет алкоголем или наркотиками, страдает игроманией, а второй при этом старается его спасти.Созависимыми при этом могут быть не только супруги, но и члены семьи — например мать и отец, близкие друзья.Каковы основные признаки созависимости и как она проявляется, объясняет эксперт.Признаки созависимости— Тотальный контроль и забота — вот два основных признака созависимости, — рассказала врач-психиатр-нарколог Анна Одинцова. — Созависимый человек не осознает границ — ни чужих, ни собственной личности — и потому активно вмешивается в жизнь своего близкого. Контролируя и агрессивно заботясь о другом, созависимый заполняет пустоту в собственной душе — так он ощущает себя нужным, важным, значимым.Врач предупреждает, что обычно такое вторжение в личное пространство другого имеет обратный эффект — болезнь зависимого со всеми ее проблемами и тяготами тоже проникает в жизнь созависимого, оставляя в ней свой след.Как проявляется созависимостьЧеловек без конца контролирует своего близкого, страдающего от зависимости. Его цель вроде бы понятна — оградить от влияния друзей, помочь избежать проблем. Вот примерные «рабочие» фразы созависимого:«После работы чтоб сразу домой!»«Никакой рыбалки! Вы там только пьянствуете!»«На выходных едем на дачу! А то опять к тебе эти алкаши заявятся!»«Скажи, что тебе нужно, я куплю. А денег не дам, ты их все равно пропьешь!»— На самом деле таким поведением человек лишает своего близкого зависимого права на ошибку — а оно, к слову, есть у каждого из нас, а еще не дает понять, что такой выбор — неверный. Как же человек осознает свои ошибки, если все негативные последствия за него тут же бросаются исправлять другие?Ошибки совершает зависимый, а удар принимает на себя созависимый.Бесполезно и бессмысленноЕсли супруг пьет, тотальный контроль за ним не поможет, объясняет нарколог. Человек все равно найдет где-то деньги и выпивку, уйдет в запой, загуляет.— Но, к сожалению, созависимый человек не замечает очевидной бесполезности своего контроля. Будь то мать или жена, они всегда будут продолжать «нянчить» своего нерадивого мужа или сына и утешать себя, что на самом деле предотвратили какие-то еще более страшные последствия его поведения, — говорит психиатр.Страшный итогЕще одна особенность: на приеме у врача-нарколога, если до него дойдет дело, на вопросы доктора нередко отвечает не сам зависимый человек, а его близкий, считающий, что должен контролировать ситуацию.— Часто звучат такие фразы: «Доктор, ну иначе он вас обманет!», «Он же пьяный все время, откуда ему знать!» — объясняет Анна Одинцова. — Неудивительно, что такое отношение никак не способствует выздоровлению. Ведь за человека все решают другие, а мнение его вообще не спрашивают. И в итоге зависимость у человека только утяжеляется и может в итоге привести к слабоумию, тюрьме, инвалидности или даже кладбищу. Иными словами, получается совсем не то, чего созависимый изначально желал своему близкому.Контролировать не надо? Совсем?— На самом деле, да, контролировать не надо, — призывает врач-психиатр. — И пусть человек наделает кучу ошибок, зато он будет понимать: если ошибся — расхлебывай. Потому что осознает — никто другой за него этого делать не будет.Врач обращает внимание, что рано или поздно, наломав дров, человек сам задумается и придет к выводу, что так жить нельзя.— Важно понимать, что под гнетом тотального контроля этот вывод у человека, страдающего от зависимости, не возникнет никогда, — говорит Анна Одинцова.Что плохого в заботе о близком— Никакого вреда забота как проявление внимания к близкому человеку не причинит, — объясняет Анна Одинцова. — Другое дело, если забота приобретает патологические формы. Когда человек жертвует собой и своим здоровьем ради того, чтобы «причинить добро» другому, а еще совершенно не воспринимает своего близкого как отдельную взрослую личность.В качестве примера психиатр приводит поведение матери взрослого сына, которая ходит к нему домой убираться, стирать и готовить, объясняя свое поведение фразой: «Он же без меня пропадет!» А сын вместо благодарности приходит пьяный и устраивает скандал.— Дело в том, что личность человека с зависимостью в некотором смысле раздваивается, — говорит Анна Одинцова. — Он вроде бы и любимый сын, муж или друг, но может быть и агрессивным, эгоистичным, жестоким — когда, например, находится в состоянии опьянения. И это «обратная», болезненно измененная часть личности. Но для матери он любимый сын, правда, стараясь для него, она в итоге заботится только о второй, болезненной части личности, о самой болезни, а не о близком человеке.Врач обращает внимание, что такая забота о близком, который злоупотребляет алкоголем, только «подпитывает» болезнь.— Он думает так: «А зачем что-то менять в жизни, если и так все хорошо? Дома чисто, еда на столе. Ну, да, бывают скандалы, что поделать…» — объясняет психиатр. — А чем дальше прогрессирует зависимость, тем меньше остается здоровой личности и больше становится измененной. И тем меньше возможностей по-настоящему помочь.Как правильно проявлять заботу— Здоровая забота — это когда близкий дает право зависимому человеку совершать ошибки и отвечать за них, точно так же, как и в случае с контролем, — объясняет эксперт. — Например, женщине звонят посреди ночи знакомые и сообщают, что ее пьяный муж буянит во дворе и его могут забрать в полицию. Созависимая жена бросит детей и побежит спасать мужа. Но так она заботится не о нем, а о его болезни, и будет только способствовать развитию зависимости. Та жена, которая хочет позаботиться о муже, скажет, что он — взрослый человек и должен сам отвечать за свои поступки, и если так уж случится — пусть ночует в вытрезвителе.Психиатр отмечает, что в этом случае женщина заставит своего мужа остаться один на один с болезнью, и только тогда здоровая часть его личности начнет испытывать дискомфорт.— Чем раньше это случится (чем больше здоровой личности у человека сохранно), тем этот дискомфорт будет сильнее, — объясняет Анна Одинцова. — Не так уж приятно жить впроголодь в неубранной квартире или ночевать в вытрезвителе, верно?Это, конечно, не означает, что с зависимостью будет покончено и человек перестанет злоупотреблять.— Важно, что на фоне повторяющегося негатива от собственных поступков человек начнет осознавать, что делает что-то неправильно. Что есть проблема, которую нужно решать, — говорит психиатр. — Когда у него появится желание помочь самому себе, то вот тогда и близким можно будет по-настоящему позаботиться о нем — помочь найти контакты нарколога и психолога, сходить вместе на прием, поддержать.