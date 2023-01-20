Гинеколог Волкова предупредила о серьезном вреде корректирующего белья для организма

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Простой способ похудеть всего за минуту: надеть специальное корректирующее белье или корсет. Как бы маркетологи ни ратовали за безопасность такой одежды, врачи твердят: от нее надо точно отказаться.В погоне за красивой фигурой многие готовы испробовать самые экстремальные способы. Например, жесткие диеты: день пьем только воду, потом живем на гречке и овощах. Так действительно можно похудеть. Но есть и плохие новости: как только вернетесь к обычному питанию, все утерянные килограммы тоже вернутся. Существует риск, что цифра на весах станет даже больше.Еще один способ экспресс-похудения, точнее, внешнего эффекта стройности, — это покупка специального корректирующего белья.— Часто в погоне за фигурой мечты мы прибегаем к «запрещенным» приемам, которыми можно быстро себя видоизменить. Бежим в магазин и покупаем корректирующее белье, которое как по взмаху волшебной палочки скрывает все изъяны, — говорит Екатерина Волкова.Казалось бы, проблема решена, и вы выходите в «свет» во всей красе, но, есть одно большое НО!Как бы ни старались производители — белье было и будет обладать утягивающим и сдавливающим эффектом, а это значит:будет препятствовать естественной циркуляции крови, особенно нормальному венозному возврату;нарушать лимфоотток;сдавливать внутренние органы, тем самым ухудшая их питание и вызывая гипоксию в них;ухудшать работу дыхательной системы.Еще одна важная деталь: постоянное ношение корректирующего белья нарушает естественные функции мышечного корсета, ослабляя мышцы спины, вследствие чего позвоночник не выдерживает даже минимальных нагрузок.Оно также вызывает повышенное давление в брюшной полости, повышая риски опущения органов малого таза и появлению диафрагмальных грыж и желудочному рефлюксу с изжогой.Правильный подход: один раз надеть корректирующее белье можно, но нужно соблюдать определенные правила и помнить о противопоказаниях:варикоз;дерматиты и кожные заболевания;гипертония;тромбофлебит;новообразования и опухоли.Запомните 3 основных правила:носить корректирующее белье можно не более 10-12 часов в неделю;выбирать корректирующее и утягивающее белье нужно размер в размер (только в особых, очень редких, единичных случаях, когда ну просто кровь из носу нужно быть на высоте — свидание, вечеринка, званый ужин, вручение «Оскара» — можно надевать утягивающее белье на размер меньше);учитывать противопоказания: варикоз, дерматиты и кожные заболевания, гипертония, тромбофлебит, новообразования и опухоли.— Беря во внимание данные правила, вы со спокойной совестью и без вреда здоровью можете носить корректирующее белье, — заключила Екатерина Волкова.