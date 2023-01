Врач рассказала, о каких болезнях говорит тяга к кислым продуктам

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Желание съесть что-то кислое может указывать на дефицит витамина C и гастрит с повышенной кислотностью. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.Она отметила, что часто тяга к кислым продуктам возникает при простудных заболеваниях."Витамин C сложно не получить, если человек в принципе питается и в его рационе есть овощи и фрукты. Но он расходуется организмом очень быстро. Поэтому на кисленькое может потянуть в период ОРВИ или другого вирусного заболевания с повышенной температурой, когда потребность в витамине C резко повышается", – объясняет специалист.Другая возможная причина – проблемы в работе желудочно-кишечного тракта.Для переработки белка требуется соляная кислота, а на фоне атрофического гастрита с пониженной секреторной активностью, естественно, такая потребность не может быть полностью удовлетворена. И у организма возникает необходимость в запросе кислых продуктов, которые улучшат переваривание.