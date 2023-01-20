Шалфей значительно снижает уровень сахара и холестерина в крови

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Исследования показывают, что потребители шалфея быстро уменьшают воспаление и уровень холестерина.Многие из этих исследований показывают, что антидиабетические эффекты трав в некоторых случаях сравнимы с эффектами лекарств. Шалфей, содержащий широкий спектр витаминов и минералов, может быть одним из самых полезных растительных средств для профилактики диабета.Исследователи стремились оценить влияние экстрактов шалфея как на уровень холестерина, так и на уровень сахара в крови.В одном исследовании это было сделано на 40 пациентах с диабетом и высоким уровнем холестерина, которым в течение трех месяцев давали экстракт чая из шалфея."Результаты показали, что у участников был более низкий уровень глюкозы натощак и более низкий средний уровень глюкозы. Что касается холестерина, их показатели общего холестерина, триглицеридов и вредного холестерина ЛПНП также были снижены. Авторы исследования пришли к выводу, что листья шалфея могут быть безопасными и оказывать антигипергликемическое и повышающее уровень липидов действие у пациентов с гиперлипидемией и диабетом 2 типа", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.Другое двойное слепое клиническое исследование дало аналогичные результаты при попытке оценить влияние экстракта шалфея на 80 человек с плохо контролируемым диабетом. После двух часов голодания исследователи наблюдали положительное влияние на уровень сахара в крови по сравнению с контрольной группой.Результаты показали, что для снижения уровня глюкозы в крови натощак могут потребоваться более высокие дозы экстракта шалфея.Соединения в чае с шалфеем также оказывают противовоспалительное действие на весь организм. Одним из особенно сильнодействующих ингредиентов шалфея является розмариновая кислота, которая, как показали исследования на животных, обеспечивает многочисленные преимущества."Это соединение отвечает за борьбу как с воспалением, так и с уровнем сахара в крови. Экстракт улучшает чувствительность к инсулину с эффектом, сравнимым с эффектом розиглитазона".