Щитовидная железа: как и чем восполнить недостаток йода в организме

Нарушение функции щитовидной железы часто может привести к болезням других органов и систем: сердца, нервной и репродуктивной систем. Недостаток йода в воде и пище отрицательно сказывается на функции молочных желез у женщин и отставании умственного развития у детей. Ликвидировать этот недостаток можно, употребляя в пищу йодированную соль.Щитовидная железа (или попросту «щитовидка») играет важнейшую роль в осуществлении многих физиологических функций организма, поскольку отвечает за производство гормонов, участвующих в обменных процессах и регулирующих их. В частности, гормоны щитовидной железы отвечают за процессы умственного и физического развития, контролируют массу тела, водно-солевой баланс, продуцирование некоторых витаминов, способствуют нормальной деятельности иммунной системы и функционирования всех органов и систем.Заболевания щитовидной железы и недостаток йода в организмеК сожалению, заболевания щитовидной железы сегодня лидируют среди всех эндокринных патологий. Миллионы людей страдают заболеваниями щитовидной железы, подчас даже не подозревая об этом. Мы решили вернуться к этой злободневной теме, рассказать, как и чем восполнить недостаток йода в организме, не забывая при этом рецепты травяных сборов.Одной из основных причин нарушения щитовидной железы является недостаток в организме жизненно важного микроэлемента — йода. Так уж сложилось, что на протяжении долгого времени многие регионы России испытывают дефицит в этом веществе. Кроме того, неблагоприятная обстановка мегаполисов, химические компоненты выбросов предприятий теплоэнергетики и автотранспорта, наследственность, стрессы, курение также влияют на увеличение заболеваемости.Нарушение функции щитовидной железы часто может привести к болезням других органов и систем: сердца, нервной и репродуктивной систем. Недостаток йода в воде и пище отрицательно сказывается на функции молочных желез у женщин и отставании умственного развития у детей. Ликвидировать этот недостаток можно, употребляя в пищу йодированную соль.Поскольку человек без соли не может жить, это тот продукт, который каждый из нас употребляет независимо от достатка, соль и была выбрана основным носителем йода. Хотя сейчас в продаже появились йодированные молоко, хлеб, отруби, разные сорта рыбы, креветки.Сегодня соль йодируют веществом, которое не распадается при варке, кипячении, не портит вкус пищи специфическим запахом. С такой солью можно консервировать, квасить, солить овощи, поскольку она обладает еще и антисептическим эффектом, при консервации банки не взрываются.Кроме того, йодом богаты морская капуста, грецкие орехи, киви, хурма, черноплодная рябина с медом. Полезно прокрутить фейхоа с сахаром и, не подвергая термической обработке, хранить в холодильнике. Принимать это лекарство можно без ограничений.Растворять же йод в жидкостях: молоке, воде, напитках - крайне опасно. Суточная физиологическая норма йода для человека —150-200 мгк (микрограммов) — миллионная часть грамма. Когда же йод капают в молоко, воду или на сахар, организм получает такие громадные дозы, что они могут заблокировать щитовидную железу. На теле рисовать популярные в народе йодные сеточки можно, однако не чаще 2-3 раз в месяц.Щитовидная железа имеет защитные механизмы, предохраняющие ее от избытка йода. Но если эти «избытки» станут постоянными, рано или поздно защитные механизмы могут разрушиться.Щитовидная железа, имеющая форму бабочки, состоящая из правой и левой доли и располагающаяся в передней части шеи, весит всего 15-20 г. Сегодня одним из самых точных методов диагностики структурных изменений этого важного органа является ультразвуковое исследование (УЗИ).У женщин объем щитовидной железы не должен превышать 18 мл, у мужчин — не более 25 мл. По словам врача-эндокринолога Э.Т. Хайбулиной:«УЗИ часто выявляет увеличение щитовидной железы второй или третьей степени с одновременной неоднородностью ее структуры — аутоиммунные тиреоидиты. В этом случае пациенту необходимо сдать кровь на гормоны и наблюдаться в динамике у врача-эндокринолога. Если функция щитовидной железы повышена, можно говорить о гиперфункции, которая бывает при хасситоксикозе, диффузно-токсическом зобе (базедовой болезни).Симптомы налицо, когда человек раздражен, вплоть до агрессии, несмотря на хороший аппетит, быстро худеет, глаза - большие, блестящие, сон — короткий, прерывистый. Наблюдается тремор рук и всего тела, даже языка. Причем больной всего этого порой не замечает, с гордостью говорит о собственной исключительной работоспособности: дескать, спит всего 4 часа и спать не хочет, только вот не хватает сил даже по ступенькам подняться. Между тем это не что иное, как проявление коварной болезни.Обратная сторона медали — гипофункция щитовидной железы, когда происходит снижение обменных процессов. Больные — тучные, часто страдают ожирением. Обычно такие люди вялые, их постоянно клонит в сон, они жалуются на непроходящую усталость. Под стать и депрессивное настроение: человек малоконтактен, у него снижена работоспособность, ухудшилась память, он равнодушно реагирует на происходящее. Как правило, такие больные страдают пониженным давлением, выпадением волос, вплоть до облысения, у женщин нарушается менструальный цикл. Такое состояние — уже серьезный сигнал для лечения пациента тиреоидными гормонами».Бытует мнение, что гормоны опасны. Глубокое заблуждение! Парижанки, например, принимают тиреоидные препараты даже без патологии щитовидной железы - чтобы глаза блестели, кожа стала нежной, гладкой, не было отечности, лишнего веса. Наверное, это крайности, но бояться гормонов не следует.Более того, их нужно и можно принимать, разумеется, если назначил врач, во время беременности при патологии щитовидной железы, чтобы не навредить будущему ребенку. Ведь если у женщины функция щитовидной железы снижена, на фоне беременности потребность в тиреоидных гормонах повышается, и функция железы понижается еще больше. А при нехватке гормонов у новорожденных возможны кретинизм, аномалии в развитии.В равных пропорциях возьмите мяту, валериану, хмель, пустырник, череду, корни пиона, траву душицы, побеги омелы. 250-300 г этого сбора варите 5-10 минут в 4-5 л воды, настаивайте час. Процедите в ванну с водой (температура воды - 37-40 градусов). Длительность процедуры - 20-25 минут. После ванны нужно лечь в постель, не вытираясь полотенцем. В неделю принимайте 2 ванны, на курс - 15-20 процедур.Компрессы на щитовидную железу можно делать из листа капусты —1-2 раза в неделю или из раздавленных листьев подорожника, с тертой морковью. Курс — 15-20 процедур.При пониженной функции щитовидной железы фитотерапию лучше проводить по 1,5 месяца с 2-недельным интервалом постоянно в течение 2-3 лет или до улучшения состояния.Предлагаемый сбор: трава дурнишника - 2 части, трава дрока красильного - 1, листья крапивы — 3, семена Мордовника — 1, корень элеутерококка — 1, корень одуванчика — 1. В готовый настой добавить 80-100 капель настойки молодого грецкого ореха и 1 ст. ложку сока ягод бузины черной (или сока цикория). Принимать по 100 мл 4 раза в день до еды вместе с 0,5 ч. ложки морской капусты.Для улучшения обмена веществ, при пониженной функции железы и для снижения веса, как правило, больные страдают его излишком, предлагаю следующий сбор: лист березы - 2 части, почки березы — 1, трава цикория — 2, корень аира болотного — 1, корень лопуха — 1, цветки ромашки —2. В 0,5 л воды варите 2 ст. ложки измельченного сбора в течение 10 минут, настаивайте 20 минут. Процедите и добавьте 1 ст. ложку меда. Принимайте по 100 мл 4 раза в день за 20-30 минут до еды.Утром и в обед полезно принимать цветочную пчелиную пыльцу или пергу по 1 ч. ложке. Рассасывать во рту и запивать настоем трав. Сборы можно чередовать с перерывами в 2 недели.Применение трав позволяет снизить порой нежелательное побочное действие медикаментов. Состав сборов можно менять индивидуально, допускается вводить дополнительные травы для лечения сопутствующих заболеваний. Как правило, результаты лечения при одновременном использовании растений и медикаментозных препаратов всегда намного лучше.