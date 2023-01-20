Полезная привычка, которая увеличивает риск инфаркта втрое

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Мы регулярно слышим о том, как важно внедрять в свою жизнь полезные привычки. Ведь именно они – залог крепкого здоровья. Но немногие знают о том, что порой полезная привычка может сыграть с человеком злую шутку.В 2016 году ученые провели исследование и выяснили, что любители выплеснуть гнев в спортзале рискуют столкнуться с сердечным приступом. Работа ученых опубликована в журнале Circulation.В ходе исследования эксперты опросили 12500 человек, переживших инфаркт. Добровольцы рассказали ученым, чем занимались за час и за день до сердечного приступа, а также упомянули о том, каково было их общее эмоциональное состояние. Оказалось, что большинство либо занимались спортом, либо злились. Таким образом, ученые сделали вывод, что чувство гнева и тренировка удваивают риск инфаркта.А если пытаться выплеснуть злость во время тренировки, то риск сердечного приступа и вовсе утраивается. Это связано с тем, что интенсивные занятия спортом, как и гнев, способствуют сужению кровеносных сосудов. Из-за этого сосуды оказываются не в состоянии доставлять необходимое количество крови и кислорода к сердцу. Вследствие этого и возникает сердечный приступ.Однако ученые напомнили, что у здоровых людей моложе 60 лет инфаркт – редкое явление. По данным Американской кардиологической ассоциации за 2016 год, сердечный приступ случается только у 0,3% мужчин в возрасте от 20 до 39 лет и у 3,3% мужчин от 40 до 59 лет.